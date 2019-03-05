“zeytinyağı İle Hayata Dokun” Sempozyumu Yapılıyor

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Lefkoşa Polifonik Lions Kulübü “Zeytinyağı İle Hayata Dokun” sloganıyla bir sempozyum düzenleyecek. 7 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Sanayi Odası Konferans Salonunda bir düzenlenecek sempozyuma Sanayi Odası ve Zey-San’ın paydaşları yanında,Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası,Tabipler Birliği ve Kanser Araştırma Vakfı konuk konuşmacıları katkı koyacak. Polifonik Lions Kulübünden yapılan açıklamaya göre,...