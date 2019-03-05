“zeytinyağı İle Hayata Dokun” Sempozyumu Yapılıyor

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Lefkoşa Polifonik Lions Kulübü “Zeytinyağı İle Hayata Dokun” sloganıyla bir sempozyum düzenleyecek.
7 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Sanayi Odası Konferans Salonunda bir düzenlenecek sempozyuma Sanayi Odası ve Zey-San’ın paydaşları yanında,Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası,Tabipler Birliği ve Kanser Araştırma Vakfı konuk konuşmacıları katkı koyacak.
Polifonik Lions Kulübünden yapılan açıklamaya göre, konuşmacıların sunumlarından sonra, katılımcıların sorularına geçilecek ve katılan öğrencilere katılım belgesi verilecek.
(RU/ŞEB)