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Zeytinlik’te faaliyet gösteren spor kompleksi, belediye tarafından mühürlendi işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:36
Zeytinlik’te faaliyet gösteren spor kompleksi, belediye tarafından mühürlendi işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı
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Zeytinlik’te faaliyet gösteren spor kompleksi belediye tarafından mühürlendi işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı 

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Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam Girne'de polis ve Girne Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu,  Zeytinlik'te faaliyet gösteren bir spor kompleksinin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından antreman, müsabaka, spor salonları ve kampların 01.10.2020 tarihine kadar faaliyetlerinin yasaklamasına rağmen halı saha kısmını açık tutarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.
Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, iş yeri ise Girne Belediyesi tarafından mühürlendi.

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Son Güncelleme: 19.09.2020 15:25
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