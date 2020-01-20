Zeytinlik ışıklarında trafik kazası...

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre 00.40’taki kazada, Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine seyreden Ersin Karadurak (E-28) yönetimindeki JT 029 plakalı araç kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etmesi sonucu batıya seyreden ve yeşil yandığı için kuzeye dönüşe geçen Muhammed Safa Taşkın’ın (E-24) kullandığı JM 760 plakalı salon araca çarptı.

Kazada yaralanan JT 029 plakalı araç sürücüsü Ersin Karadurak ve JM 760 plakalı aracın yolcuları Vedat Han Develi (E-22) ve Mehmet Sarısakal (E-28), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilkyardım tedavilerinden sonra müşahede altına alındı.

Yaralılardan Mehmet Sarısakal beyin kanaması şüphesiyle genel yoğun bakım servisine kaldırıldı.