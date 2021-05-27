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Zeytin Karikatürleri Yarışması web sayfası güncellendi

Girne Belediyesi ‘ Zeytin Karikatürleri’ web sayfasını takipçilerinin erişimine yeniden açtı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:16
Zeytin Karikatürleri Yarışması web sayfası güncellendi
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Girne Belediyesi’nin, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde her yıl Zeytin Festivali kapsamında düzenlediği ‘Zeytin Karikatürleri’ yarışması, uluslararası düzeyde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu çerçevede Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ile birlikte yarışmanın web sayfasını güncelleyerek karikatür severlerin izlenimine sundu.

Yeni veriler ile güncellenen web sayfasında yarışmaya katılım şartları, yarışmanın tarihçesi, başlangıçtan bugüne ödül kazanan karikatürler, yarışmada jüri üyeliği yapmış tüm sanatçıların demeç ve röportajları yer almaktadır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Her geçen yıl büyük bir ivme kazanan yarışma, uluslararası arenada kendinden söz ettirmektedir. İnanıyoruz ki, Uluslararası Zeytin Karikatürleri yarışması, dünyada önemli bir ses getirmeye başlamıştır. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışmasının 2021 Yılı Katılım Şartnamesi yarışmaya eser gönderme ile ilgili koşulları bildiren duyurumuz web sayfamız üzerinden paylaşılmıştır. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar dilerim.

Karikatür sanatının dünya barışına, sevgiye hoşgörüye hizmet edeceğine,Girne’den yayılan kültür ve sanat ışığı ile Dünya’ya çok önemli mesajlar verdiğimize inanıyorum. Sanatın bizlere katacağı hoşgörü ile yürüyeceğimiz, insanlığı ve bizleri barışa götürecek bu yolda SANATA EVET diyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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Bu yıl 10.su düzenlenecek yarışmaya, 30 Haziran 2021 tarihinde kadar eser göndermek mümkün. Yarışma şartlarına, https://zeytinkarikaturleri.com sayfasındaki duyurular bölümünden ulaşılabilir.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl düzenlenen Zeytin ve Serbest konulu karikatür yarışmasına Covid- 19 salgınının tüm olumsuzluklarına rağmen, 62 ülkeden 289 sanatçı 887 eserle katılım göstermişti.

Ayrıca, yarışmada ilk kez, ülkemizin önemli karikatür sanatçısı Mustafa Tozakı serbest konulu bölümde, 1.’lik ödülü kazanmıştı.

Diğer ödülleri kazananlar ise, Büyük Ödül (Serbest Konulu Bölüm): Ali Rastroo (İran) 1.500 Euro + Altın Zeytin Heykeli Zeytin Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Ayhan Alkan (Birleşik Krallık) 750 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediyesi Ödülü; İkincilik Ödülü: Elahe Khoraman (İran) Gümüş Zeytin Heykeli + Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Ödülü; Üçüncülük Ödülü: Zhaleh Yoosefinezhad (İran) Bronz Zeytin Heykeli + Zeytin Festivali Ödülü.

Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Mustafa Tozakı (Kıbrıs) 750 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediye Başkanı Özel Ödülü; İkincilik Ödülü: Damir Novak (Hırvatistan) Gümüş Zeytin Heykeli + Zeytin Mizah Şenliği Ödülü; Üçüncülük Ödülü: Grigoris Georgiou (Yunanistan) Bronz Zeytin Heykeli + Ramiz Gökçe Özel Ödülü

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Karikatürleri Yarışması Web Sayfası
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