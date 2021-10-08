banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
Özersay'dan önemli iddia!
Özersay'dan önemli iddia!
Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor
Yaz saati sona eriyor
banner376

Zeytin Festivali bugün başlıyor

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Zeytin Festivali bugün saat 19.00’da başlıyor.

08 Ekim 2021 Cuma 07:00
Zeytin Festivali bugün başlıyor

Zeytinlik Köy Meydanı’nda Covid-19 önlemlerine uygun şekilde düzenlenecek festival, Pazar güne kadar devam edecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve salgın nedeniyle 3 günle sınırlandırılan festivalde aşılı kişilerden Adapass, aşışız kişilerden ise son 72 saatlik antijen veya PCR test sonucu, kimlik ve bilgileri istenecek.

Festival süresince stantlarda satış ve görevli olacak tüm kişilerin ise, aşılı veya aşısız fark etmeksizin, son 24 saat içinde yapılmış PCR veya antijen testlerinin sonucu istenecek.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, her yıl olduğu gibi bu yıl yine festivalde zeytin ve zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülke sanatçılarının konser ve dinletileri, yöresel ve modern dans gösterileri yapılacağını ifade etti.

Güngördü, festivalde; yiyecek-içecek, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel-sanatsal birçok ürünün sergi ve satışının yapılacağını belirtti.

Festivalde ayrıca 9 ve 10’uncu Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah Şenliği Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

banner341
FESTİVAL PROGRAMI

Uluslararası Zeytin Festivali’nin açılış gecesinde, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi, Grup Otantik ve Reva konserleri yer alacak.

Festivalde yarın ve Pazar günü yer alacak etkinlikler şöyle:

“Yarın, Zeytinlik köy evinde 18.30’da Ali Nesim Anısına yazar ve şairler zeytinlik buluşması düzenlenecek, 19.00’dan sonra da, Girne Genç Sanatseverler Derneği Halk Dansları gösteri sunacak.

Yarın ayrıca zeytinlik köy evinde Zeytin Hastalıkları ve Çözüm Yöntemleri konulu seminer, Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği’nin tango gösterisi, Hasan Günyüz -İbrahim Çetiner ile Nafiz Dölek konserleri yer alacak.

10 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Zeytinlik Sosyal Konutlar bölgesinde zeytin fidanı dikilecek, festival sahnesinde, zeytinlik köy evinde Ece Apan, Canlı Sanat Performansı sergileyecek.

“Zeytin ve Zeytinyağının hayatımızdaki yeri ve sağlığımız açısından önemi” konulu sunum, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği halk dansları gösterisinin de düzenleneceği gecede,  9. Ve 10. Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah şenliği yarışmasında dereceye girenlere Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü almaya hak kazanan yerel sanatçılara ödülleri verilecek.

Festival, Dilara Ferit Band konseri, Kyrenia Tango Argentino Gösterisi ve SOS konseriyle sona erecek.”

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2021 05:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
LAÜ’nün 4 yeni programına uluslararası akreditasyon
LAÜ’nün 4 yeni programına uluslararası akreditasyon
Bu acının tarifi yok
Bu acının tarifi yok
UBP'ye Genç Vizyon
UBP'ye Genç Vizyon
Saner: “Muhtarlar, bölgenin nabzını elinde tutan kişilerdir”
Saner: “Muhtarlar, bölgenin nabzını elinde tutan kişilerdir”
Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli ve destek veren üç belediye başkanı çadır eylemini sonlandırdı
Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli ve destek veren üç belediye başkanı çadır eylemini sonlandırdı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Girne'de sevilen bir aday Devran Soral Kavunoğlu
Girne'de sevilen bir aday Devran Soral Kavunoğlu
Ölümlü iş kazası
Ölümlü iş kazası

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim