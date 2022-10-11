Zeki Çeler Destekçileriyle Buluştu

Girne Belediye başkanlığı için adaylığını açıklayan Zeki Çeler, geçtiğimiz gün “Zeki Çeler Girne Gönüllüleri” ile Limos’ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Zeki Çeler, gecede yaptığı konuşmada, Girne’nin her geçen gün kötüye gittiğini ve cazibesini yitirdiğini belirterek, halkın desteğiyle birlikte Girne’yi hak ettiği yere getirmek için Girne Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Çeler yaptığı yazulu açıklamada, her kesimin sesi olmak amacıyla bağımsız aday olduğunu kaydeden Çeler, “Girne’yi, Girne gönüllüleriyle kazanacağız ve hak ettiği noktaya getireceğiz. Seçim propaganda dönemi gönüllülerle artarak devam edecek” dedi.