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Zehra Şonya My Art’ta bir enstalasyon sergisi açtı

Zehra Şonya’nın enstalasyon sergisi 2 Mayıs tarihine kadar My Art’da gezilebilecek.

20 Nisan 2021 Salı 14:31
Zehra Şonya My Art’ta bir enstalasyon sergisi açtı
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Zehra Şonya sergisi için şu ifadeleri kullandı:

"Bu sergiyi açmamdaki amaç insanoğlu covıd 19 ile zorlu bir dönemden geçiyor ve bu covid 19 dönemi oldukça zorlu ve meşakkatli günler yaşıyoruz.

Bu enstalasyon sergisinde insanlar gündelik hayatlarından kopararak biraz kendi benliğini, özünü, dünyayı ve evreni kavramasını sağlamaktır.

Enstalasyon sergileri özel projelerdir ben ilk olarak enstalasyon  sergimi 2014’te Kudüs’te açmıştım.

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Enstalasyon sergisi bir mekan düzenlemesi içerisinde insanların kendi deneyimlerini yaşayarak burdaki atmosfer ile yeni duygulara ve düşüncelere dalmasını sağlamaktır.

Bir sanatçı olarak kaygılarımız elbetteki çok geldiğimiz bu nokta da tekrardan özümüzü bulmak için enstalasyon  sergisi açtım. Sanatçı olarak istediğimiz etkiyi yaratmak için herşeyi kullanma yetkisine sahibiz.

Önemli olan izleyiciye bunu hissettirmek ve yaşatmaktır.

Ben İlk kişisel sergimide Gazimağusa’da açmıştım o nedenle benim için Gazimağusa’nın ayrı bir yeri ve önemi vardır. "

(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Şonya Sergi
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