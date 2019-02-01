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​​​​​​​Zehir tacirlerinin tutukluluk süresi uzatıldı…

01 Şubat 2019 Cuma 16:28
​​​​​​​Zehir tacirlerinin tutukluluk süresi uzatıldı…

Zehir tacirlerinin tutukluluk süresi uzatıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da ele geçirilen 809 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 809 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Collins Tochukwu Edeh ve Ifeoma Okechukwu Treasure Odunze hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Edeh ile Odunze’nin tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Collins Tochukwu Edeh’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün tespit edilen zanlı Edeh’in üzerinde yapılan aramada elinde tutmakta olduğu çanta içerisinde 19 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayan tahkikat memuru, zanlı Edeh’in tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, ayni gün yapılan soruşturma neticesinde zanlı Edeh ve zanlı Ifeoma Okechukwu Treasure Odunze’nin DAÜ içerisinde bir yurtta beraber kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Zanlıların kaldıkları oda içerisinde arama yapıldığını ifade eden tahkikat memuru, yapılan aramada yurt odasının çeşitli yerlerinde toplam 790 adet Extacy olduğuna inanılan hap ve toplam 19 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, aramanın devamında ise uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 2 bin 420 Dolar, 925 Euro ve 900 TL nakit para ile uyuşturucu satışında kullanıldığına inanılan 9 adet küçük boş naylon poşet bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 5’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Collins Tochukwu Edeh ve Ifeoma Okechukwu Treasure Odunze’nin tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.02.2019 21:16
Anahtar Kelimeler:
TacirZehir
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