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Zayder, İhtiyaçlı Aileler Yararına Bahar Gökhan’ın Katılacağı “rüyalar Gerçek Olsa” Konserini 2 Nisan’da Ydü Akkm’de Düzenleyecek

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Ekin Adademir Limited ana sponsorluğunda ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçıları katılımıyla Bahar Gökhan’ın sahne alacağı “Rüyalar Gerçek Olsa” konserini ihtiyaçlı bireyler ve aileler yararına düzenleyecek.

Zayder, İhtiyaçlı Aileler Yararına Bahar Gökhan’ın Katılacağı “rüyalar Gerçek Olsa” Konserini 2 Nisan’da Ydü Akkm’de Düzenleyecek

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Ekin Adademir Limited ana sponsorluğunda ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçıları katılımıyla Bahar Gökhan’ın sahne alacağı “Rüyalar Gerçek Olsa” konserini ihtiyaçlı bireyler ve aileler yararına düzenleyecek.

26 Mart 2019 Salı 11:39
Zayder, İhtiyaçlı Aileler Yararına Bahar Gökhan’ın Katılacağı “rüyalar Gerçek Olsa” Konserini 2 Nisan’da Ydü Akkm’de Düzenleyecek

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Ekin Adademir Limited ana sponsorluğunda ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçıları katılımıyla Bahar Gökhan’ın sahne alacağı “Rüyalar Gerçek Olsa” konserini ihtiyaçlı bireyler ve aileler yararına düzenleyecek.

Konser 2 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKKM) yer alacak.

Konserle ilgili basın toplantısı Golden Tulip Otel’de saat 11.00’de Zayder Başkanı Rabia Özcömert, Başkan Yardımcısı Gülşen Soykan, Sanatçı Bahar Gökhan ve sponsor firma Ekin Adademir Ltd. Satış Müdürü Sabiha Eryener’in katılımıyla yapıldı.

Basın toplantısında ayrıca Ekin Adademir Ltd.’in başta “Evolvia” Bebek maması olmak üzere ithalatını yaptığı çeşitli ürünlerden elde edilecek gelirin bir kısmının derneğe bağışlanması amacıyla 1 yılı kapsayan bir protokol de imzalandı.

ÖZCÖMERT

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert Ekin Adademir Ltd. sponsorluğunda ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilecek “Rüyalar Gerçek Olsa” konserinin biletlerinin 20 TL’den ZAYDER, Deniz Plaza’lar ve Önder Süpermarket ve Alışveriş Merkezlerinden edinilebileceğini kaydetti.

GÖKHAN

Sanatçı Bahar Gökhan da konserin uzun bir süreç ve yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıkacağını ve İstanbul’dan sürpriz bir konuk besteci ve söz yazarının da geceye davet edildiğini anlattı.

Gökhan, söz konusu besteci ve söz yazarının dernek için bestelediği parçanın ilk kez 2 Nisan gecesi konserde söyleneceğinin de altını çizerek, konserin gerçekleşmesinde katkıları bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

ERYENER

Ekin Adademir Ltd. Satış Müdürü Sabiha Eryener de şirket olarak KKTC’de maddi durumu iyi olmayan halka destek amaçlı gerçekleştirilen bağış kampanyalarından ikincisi için ZAYDER’e destek verildiğini kaydetti.

Evolvia Bebek Maması ve diğer ürünlerden elde edilecek gelirin bir kısmının ihtiyaçlı ailelere ulaştırılacağını kaydeden Eryener, benzer sosyal sorumluluk projelerine katkı yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan      Fotoğraf: Erol Uysal

 

 

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