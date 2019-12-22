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Zayder “Lefke Bölgesi Çocuk İstismarıyla Mücadele Ekibi” kuruldu

Lefkoşa, 22 Aralık 19 : Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) son yıllarda yaşanan “çocuk istismar vakaları” yüzünden, önleme ve tedbir alma maksadıyla halka yaptığı çağrıyla 4 bin üye sayısını aşarak bölgelerde çalışmalar başlattı. 

Zayder “Lefke Bölgesi Çocuk İstismarıyla Mücadele Ekibi” kuruldu

Lefkoşa, 22 Aralık 19 : Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) son yıllarda yaşanan “çocuk istismar vakaları” yüzünden, önleme ve tedbir alma maksadıyla halka yaptığı çağrıyla 4 bin üye sayısını aşarak bölgelerde çalışmalar başlattı. 

22 Aralık 2019 Pazar 11:33
Zayder “Lefke Bölgesi Çocuk İstismarıyla Mücadele Ekibi” kuruldu

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) sinema salonunda çocuk istismarıyla mücadele için “meşale yakıldı”.
Açıklamaya göre, Zayder Başkanı Rabia Özcömert, Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Ercantan, Özel Eğitim öğretmeni Fatma Süleymanoğlu ve gazeteci Candan Mert ekip liderlerinin seçilmesi tanıtılmasını sağladı.
Toplantıya 200’ün üstünde katılım sağlayan gönüllüler, çocuk istismarı konusunda mücadele etmek için söz verdi. 

Söz konusu ekipler okullarda, kahvelerde, evlerde istismarı anlatacak eğitimler verecek. İstismara uğrayanlara hukuki ve sağlık desteği sağlayacak, Devlete yasalarda yapılandırılmaya gidilmesi konusunda baskılar uygulayacak. Çocuk İstismarıyla Mücadele Merkezi (ÇİM) kurulması için tüm üyelerle gerekli çalışmaları yapacak.

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Tüm halkın üyelik için başvurabileceği belirtilen açıklamada, üyeliğin hiçbir ücreti olmadığı ve tüm ekibin gönüllülük esasına göre çalıştığı ifade edildi.
“Haydi Kıbrıs, çocuğuna sahip çık haklarını koru” denilen açıklamada, ZAYDER’e ulaşmak isteyenlerin 0548 837 23 27 numaralı telefonu kullanabileceği belirtildi.


 

Son Güncelleme: 22.12.2019 14:39
Anahtar Kelimeler:
ZAYDERLefke Bölgesi Çocuk İstismarıyla Mücadele Ekibi
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