ZAYDER, konser düzenliyor

Konser gecesi toplumun öncü kadınlarına ve öncü sivil toplum örgütlerine ödül de verilecek.

“Bahar Gökhan'la Huysuz ve Tatlı Kadın” adlı konser, 3 Mart akşamı saat 20.00 de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane 4 numaralı salonda gerçekleşecek.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Bahar Gökhan’ın sahne alacağı konser; Kadın Atölyesi’ne katkı yanında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yararına gerçekleşecek. Konser biletlerinin; 30 TL olduğu ve dernek ile Deniz Plaza’larda temin edilebileceği ifade edildi.

KADIN ATÖLYESİ’NİN AMACI…

Açıklamada, ZAYDER’in, kurulma aşamasında olan Kadın Atölyesi ile amacın; kadinlarin hayata tutunmasi, ihtiyaçli kadin değil üreten kadin olarak anilmasi olduğu belirtildi. Atolyede , eğitimler verileceği, otellere terlik dikimi, paketleme işleri yapilacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Atölyemizde sadece kadınlar değil, özel gereksinimli bireyler için de çalışma alanı oluşturulacaktır. Çıkış noktası; hayata tutunmak, üretmek olan atolyemizin amacı; dezavantajlı gurubu avantajlı gruba çevirmektir” ifadelerine yer verildi.