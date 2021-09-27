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Zaroğlu: “Yolsuzluk ve ihalelerle anılan bir hükümete destek vermeyeceğiz”

27 Eylül 2021 Pazartesi 19:30
Zaroğlu: “Yolsuzluk ve ihalelerle anılan bir hükümete destek vermeyeceğiz”

“MECLİS’TE NİSABA DESTEK YOK”

Millet Partisi örgütlerine erken seçime hazırlanmaları çağrısı yapan  Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, 1 Ekim’de açılacak Meclis’te nisaba destek vermeyeceklerini açıkladı. Zaroğlu;, “Bu hükümet, yolsuzluk, şaibe ve ihalelerle anılıyor. Destek vermemiz mümkün  değil” dedi.

Millet Partisi, Lefkoşa’da düzenlediği 400 kişilik kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda  ilk konuşmayı yapan Millet Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Onur Şanıvar, partinin  yeni yeni örgütlendiğini belirterek,  “Her bölgede çalışıyoruz. Lefkoşa ilçesi olarak çok yakın bir tarihte düzenlenecek seçime hazırız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız” dedi.

Daha sonra söz alan Millet Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer de partide birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. 

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Milleti Partisi’nin herhangi bir erken seçime hazır olduğunu ifade eden Yönlüer, tüm teşkilatlardaki çalışmalara bu kapsamda hız verdiklerini kaydetti

Son sözü alan Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu da, seçimlere hazır oldukları mesajını vererek, “Kilit parti rolünü üstleneceğiz. Ülkede sisteme savaş açan, sistemi değiştiren bir parti olacağız” dedi.

1 Ekim’de açılacak Meclis’te nisabın sağlanamayacağını ifade eden Zaroğlu, “Millet Partisi olarak bu nisaba destek vermeyeceğiz. Çünkü bu hükümet, yolsuzluk, şaibe ve ihalelerle anılıyor” dedi. Ekonomi Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Komisyonu’nu mahkemeye vermesine değinen Zaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi içlerinde birbirlerini mahkemeye veren bir hükümete destek vermemiz mümkün değil.  Zaten şu anda ortada hükümet de yok. Ülke siyasi bir kriz içinde. Muhtemelen önümüzdeki süreçte Meclis açılamayacak. Bu yüzden de yeni bir seçim hükümeti kurulacak. Erken bir tarihte seçime gideceğiz. Tüm teşkilatlarımıza bu seçime hazırlanıyoruz. Millet Partisi, sistemi değiştiren, sisteme savaş açan kilit parti olacak.”

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Son Güncelleme: 27.09.2021 22:21
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