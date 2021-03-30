Zaroğlu: “YDP bugünlere bir kişinin emeğiyle değil, her bir üyenin katkısıyla geldi”

Zaroğlu, katıldığı TV programında, adaylığıyla ilgili soruları yanıtlayarak, 4. kurultayını yapacak YDP’nin geçmiş kurultaylarda Genel Başkan Erhan Arıklı’ya devam etmesi adına yeteri kadar fırsat verildiğini vurguladı.

“KURUMSALLAŞMA GERÇEKLEŞEMEDİ”

Bertan Zaroğlu, parti içi demokrasinin tam olarak yaşanmadığını, katılımcılığa riayet edilmediğini, kurumsallaşmanın gerçekleşmediğini, ortak akılla hareket edilmediğini ve sürekli olarak “ben bilirim, ben yaparım” mantığı ile hareket edildiğini ileri sürerek, bunları gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini söyledi.

“Yapılan atamalarla gerek Meclis, gerekse sosyal medyada Arıklı’nın yapmış olduğu açıklamaların partiye büyük zararlar verdiğini” iddia eden Zaroğlu, “Genel Başkan olsa dahi” onu oraya getiren parti ve üyelerine kimsenin zarar verme hakkı olmadığını dile getirdi.

Zaroğlu, siyasi ve demokratik bir yarış olduğunu ve bu kapsamda eleştirilerin olmasının doğal olduğunu, ancak kendisine karşı, eleştirinin ötesinde “alaycı tavır ve zaman zaman hakaret ve küfürler zikredildiğini” iddia ederek, buna rağmen kendisinin aynı tarzda hareket etmediğini söyledi.

Bertan Zaroğlu, kendisiyle ilgili “Ulusal Birlik Partisi (UBP) kökenli olduğu” iddialarına da değinerek, YDP’ye ülkedeki mevcut siyasi yapıdan memnun olmayan birçok kişinin ülkedeki başka partilerden geldiğine işaret etti. Zaroğlu, Arıklı’nın da Demokrat Parti’den (DP) geldiğini söyleyerek, “UBP iktidardayken, biz bu partiyi, güç şartlarda zorluklarla kurduk. Çeşitli kademelerinde görev yaptım. Genel Sekreter oldum. Şu an partiye mensup milletvekiliyim. Bu aşamaların hiç birinde bu sorgulanmazken, şimdi aday olduğum esnada bunun sorgulanması, sadece bir algı yaratmaktır” dedi.

YDP üyelerinin seçimsiz olarak Erhan Arıklı’yı 4 kez genel başkan yaptığını, ardından milletvekili ve Başbakan Yardımcılığı konumuna getirdiğini kaydeden Zaroğlu, Arıklı’nın “Kazanamazsam bırakırım” söyleminin onu buralara getiren partililere ve dolayısıyla partiye bir haksızlık olacağını vurguladı.

Partiye 10 bine yakın üyenin hep birlikte yapıldığını, partinin her tuğlasının birçok kişinin emeğiyle örüldüğünü ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın “Ben yaptım, ben çalıştım” söylemlerinin yanlış olduğunu düşündüğünü bu nedenle seçim sloganı olarak “Sen, ben yok biz varız” ile yola çıktıklarını ifade etti.