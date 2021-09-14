Zaroğlu ülke gündemi değerlendirdi

Millet Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Zaroğlu, katıldığı bir programda ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yüz yüze eğitimin başlamasının doğru bir karar olduğunu dile getiren Zaroğlu, tüm dünyanın pandemiye alışması gerektiğini ifade ederek, gereken tüm tedbir ve önlemlerin alınmasının önemini belirtti.

“Yüz yüze eğitimin başlaması kararına katkı koyanları kutluyorum” diyen Zaroğlu, bir takım eksikliklerin olduğunu fakat ‘kervan yolda düzülür’ sözünden de hareketle süreç içerisinde yanlışların düzeltilebileceğini kaydetti.

Yeni dönemde Meclis’in nisap sorunu yaşayıp yaşamayacağı konusundaki soru üzerine, Başbakan Ersan Saner ve hükümete eleştirilerde bulunan Zaroğlu, “Bu hükümete desteğim de yok” dedi. Vatandaşın menfaatine olan yasaların görüşülmesinde ise nisaba destek vereceğini ifade eden Bertan Zaroğlu, olağanüstü toplantı konusundaki ısrarını yineledi ve “Meclis’in açılmasını neden bekliyoruz ki ?” sorusunu sordu.

“Muhaceret affını görüşmek için neyi bekliyorsunuz?” diye soran Zaroğlu, “Ekimi beklemenin anlamı yok. Bugün böyle bir çağrı yapıldığı takdirde Meclis’e ilk gidecek vekil olurum” şeklinde konuştu.

Asgari ücret konusunun ise iki yönlü değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zaroğlu, asgari ücretin çok fazla artması durumunda işsizlik sorunu, gereken artış olmaz ise geçim sıkıntısı yaşanacağını kaydetti.

Zamlar ve okullarda bağış adı altında kayıt parası talep edilmesini eleştiren Bertan Zaroğlu, “Ölümü gösterip, sıtmaya razı etme durumları. Hangi bakan neyi söylüyorsa tam tersiyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yollarda elektrik lambalarının yanmadığını, refüjlerin olmayışının ölüme davetiye çıkardığını savunan Zaroğlu, “Bu işin sorumlusu bir kişiye hiç soruşturma açıldığını duydunuz mu? Bu hükümetin üzerine ölü toprağı serpilmiş durumda” iddiasında bulundu.

Millet Partisi’nin kuruluş amacı ve misyonunu da anlatan Zaroğlu, mensubu olduğu partiden istifasından sonra, doğru işler yapabileceğine inandığı bir partinin olmamasından dolayı yeni bir parti kurmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

“MİLLET PARTİSİ SEÇİME HAZIR”

“Ya siyasetten çekilecektim ya da doğru kadro ile doğru işler yapmalıydım” diyen Zaroğlu, kolay yolu seçmek yerine zoru seçtiğini ifade etti. Zorluklara ve mevcut partilerin imkânlarına rağmen kendisinin aslan gibi kükrediğini kaydeden Zaroğlu, 16 Temmuz’da kurulan Millet Partisi’nin, Siyasi Partiler Yasası’nda yer alan süreçlerin tamamlanmasıyla, 16 Eylül’den sonra yapılacak her seçime katılmaya haiz bir parti olduğunu söyledi.

Ülkedeki siyasi ortamın kişisel menfaatlere ve türlü oyunlara sahne olduğunu ileri süren Zaroğlu, Başbakan Saner ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’yı eleştirerek, halktan nasıl oy isteneceğini sorguladı.

“İhalesiz akaryakıt alımına” da değinen Zaroğlu, ortada büyük bir rant döndüğünü ileri sürdü ve “Sayın Bakan, kızıyorsa kızmasın halisane bir niyetle bu işlerin yapıldığına kimse inanmaz, ben de inanmıyorum. 17 – 20 milyon dolar civarında bu milletin cebinden çıkmış ekstra bir meblağ var” iddiasında bulundu.

Ülkenin ihtiyacının köklü bir değişim olduğunu dile getiren Bertan Zaroğlu, kronikleşen sorunların tek çözümünün sistem değişikliği olduğu görüşünü kaydetti.

“MEVCUT SİSTEMLE BİR YERE VARILAMAZ”

“Her kim ben gelirim düzeltirim diyorsa halkı kandırıyor” diye konuşan Zaroğlu, ne kadar güzel işler yapılsa da mevcut sistemle bir yere varılamayacağını savunarak, şunları kaydetti:

“Biz Millet Partisi olarak bu sisteme savaş açmış bir siyasi partiyiz. Bu ülkeye yeni bir sistem gerek. Milletvekilleri arasından seçilen bakanlar, seçim ve oy gailesiyle adım atıyor, bu halkın menfaatine değil. Başkanlık sistemi gibi bir değişime ihtiyaç var. Kendi şahsımıza münhasır bir sistem geliştirebiliriz. Düzgün bir sistem ve düzgün bir siyasi anlayışla bu ülke ayağa kalkabilir. Dünyanın en güzel coğrafyasındayız. Siyaseti düzeltirsek her şey düzelir.”