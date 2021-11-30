Zaroğlu UBP'ye katılıyor

Milletin Partisi kurucularından Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu UBP’ye katılarak Lefkoşa 6. Sıradan aday olacağını açıkladı.

KIBRIS MANŞET'e konuşan Bertan Zaroğlu, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 2 hafta önce kendisine yaptığı teklifi parti yetkili kurullarında değerlendirdiklerini ve Milletin Partisi olarak UBP'ye katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Zaroğlu Lefkoşa 6. Sıradan aday olacak Milli birlik ve beraberliğin Kıbrıs davamız için önemli olduğunu, son yaşanılan süreçte istikrarlı bir yönetime gereksinimin herkes tarafından kabul edildiğini belirten Zaroğlu, bu bağlamda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından kendisine önerilen katılım sonrası Lefkoşa 6. Sıra Milletvekili Adaylığı teklifinin de Parti yetkili kurulları tarafından kabul edildiğini söyledi.

Bertan Zaroğlu önümüzdeki günlerde katılımın gerçekleşeceğini ve sonrasında hep birlikte UBP'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkenin sorunlarına kalıcı çözümler üreteceklerini belirtti.