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Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”

Akdoğan'daki bayrak çalınması olayı..

Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”

Akdoğan'daki bayrak çalınması olayı..

13 Eylül 2019 Cuma 10:30
Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemelidir” dedi.

Zaroğlu, Akdoğan’da bir kilisede düzenlenen ayine katılan Savvas Koulendru isimli Rum gencinin gönderdeki bayrağa ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafına yaptığı hakaretin, Devlet yetkilileri tarafından gerektiği gibi protesto edilmediğini üzülerek gördüğünü kaydetti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili şahıs için mahkemeden tutukluluk kararı çıkarmasının, son derece hafif ve baştan savma bir tedbir olduğu kaydedildi.

Zaroğlu şu ifadelere yer verdi:

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“Dışişleri Bakanlığımız, hemen her köydeki kiliselerde ayin düzenlenmesi işine bir düzen getirmelidir. Devletlerarasındaki ilişkilerde olduğu gibi Güney ile Kuzey arasındaki ilişki de mütekabiliyet esasına dayanmalıdır. 

Bu sebeple Güney’de ne kadar camide ibadete izin veriliyorsa, Kuzey’de de o kadar kilisede ayine izin verilmelidir.

Ayrıca Savvas Koulendru isimli şahsın yakalanıp yargılanmasına kadar Kuzey’de yeni bir ayine izin verilmeyeceği ilan edilmeli ve böylece bundan sonra bu tip provokasyonlara yaklaşımımız sergilenmelidir. 

Bayrak sıradan bir bez parçası değil bir halkın namusudur. Bayrak bir halkın ve devletin namusudur, özgürlüğünün ve egemenliğinin sembolüdür. Hükümetimizi bu konuda daha ciddi olmaya davet ediyoruz”.

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:41
Anahtar Kelimeler:
Bayrak çalınması
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