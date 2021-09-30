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Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini söyledi

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, bir vekil olarak sorumluluğunun bilincinde olduğunu, bu yüzden nisaba destek vermeyeceğini söyledi.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:45
Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini söyledi

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu Web TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
Mensubu olduğu partiden istifa eden kişilerin, istifalarının kabul görmesi konusunda uygulanan prosedürün doğru olmadığını savunan Zaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na çağrıda bulunarak, birçok probleme sebebiyet veren uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.
Yalnızca Millet Partisi’nin değil, tüm partilerin sorunu olan uygulamayı anlatan Zaroğlu, süreci şöyle özetledi: 
“Mensubu olduğunuz partiden istifa etmek için dilekçe yazıp YSK’ya gidiyorsunuz; YSK bunu kabul etmiyor. ‘Partinize gidin, bu istifa kağıdına mühür vurup bize göndersin’ diyor. Parti de bu istifayı onaylayıp YSK’ya göndermeyebiliyor. Kendiniz de bu belgeyi götüremiyorsunuz. Dolayısıyla istifa eden şahıs burada mağdur oluyor” 
“BİR VEKİL OLARAK SORUMLULUĞUMUN BİLİNCİNDEYİM; BU YÜZDEN NİSABA DESTEK VERMEYECEĞİM”
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun, Meclis sosyal medya platformlarından yeni yasama yılının başlayacak olması nedeniyle yayımladığı mesajda kullandığı ““Tüm milletvekillerimizin sorumluluk bilinciyle toplumsal faydaya katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadesini de yorumlayan Zaroğlu; bir vekil olarak kendisinin de üzerine düşen görevi yapacağının altını çizdi.
HALK İÇİN DOĞRUSU; BU HÜKÜMETİN GİTMESİ
“Bir milletvekilinin görevi Meclis’te nisabı sağlamaktır ancak bir Milletvekilinin yine görevi; halkın menfaatini korumaktır” diyen Zaroğlu, sorumluluk bilinciyle davranacağını ve en büyük sorumluluğunun da halkı derin bir çukura atan UBP-DP-YDP hükümetinin gitmesini sağlamak olacağını belirtti. 
“İÇİNE DÜŞÜLEN KARANLIĞA KİBRİT ÇAKACAĞIM”
4 Ekim’deki Meclis açılımına destek vermeyeceğini belirten Zaroğlu; “bu hükümet; yolsuzlukla, şaibelerle anılıyor, halkın cebine el uzatıyor. Ben bu kirin içerisinde bulunmam. Halkı da bu kirden arındırmak bir vekil olarak görevimdir. Halka zarar veren bir oluşuma destek vermeyecek, sorumluluğumu yerine getirecek ve halkı içine düştüğünü karanlık çukura bir kibrit çakacağım” dedi.
“BARAJ SORUNUMUZ YOK”

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Seçim barajının yükseltilmesi konusundaki açıklamalarının; “Millet Partisi ittifak mı istiyor?” sorularına sebebiyet vermemesi için konuya açıklık getiren Zaroğlu: “Bu konuyu 2 yıldır gündeme getiriyorum. Baraj yükselsin, ittifak yolu açılsın diyorum. Millet Partisi’nin baraj problemi yok. 2012 kişi ile istifa etmiş bir vekilim ve Millet Partisi’ne katılımlarda tüm kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Henüz resmi bir araştırmamız yok ama elimizde somut veriler var; açıklamalarımızı buna istinaden yapıyoruz” dedi.
“MİLLET PARTİSİ SİYASETE ÇIĞ GİBİ DÜŞECEK”
Millet Partisi’nin bir kar topu olarak yola çıktığını ve ülke siyasetine çığ gibi düşeceğini belirten Zaroğlu; partiye yönelik katılımlardan oldukça memnun olduğunu ifade etti. 
Bu süreçte örgütlenmelerin de devam ettiğini anlatan Zaroğlu, başlangıcın Girne’de yapıldığını daha sonra Lefkoşa’da yoğun katılımlı bir toplantı gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki hafta da Gazimağusa’da yine yoğun katılımlı olması beklenen bir toplantının gerçekleşeceğini söyledi.
“MEVCUT YÖNETİCİLER ÜLKEYİ HARİKALAR DİYARI SANIYOR”
Millet Partisi’nin hedefinin seçimi en üst seviyede tamamlayıp kilit parti konumuna gelmek olduğunu belirten Zaroğlu, Meclis’teki mevcut tüm partilerin denendiğini hatırlatarak bu partilerin halka verebilecek bir şeyi olmadığını ve hükümet süreçleri boyunca söylemleri ve faaliyetlerinin birbirini tutmadığını ifade etti.
“Onlar denendi ben denenmedim bana oy verin demiyorum” diyen Zaroğlu, ülkedeki mevcut sistem değişmedikçe çok fazla ileriye gidilemeyeceğini ve değişen bir şey olmayacağını da söyledi.  
Ülkede sistem değişikliğinin şart olduğunun önemle altını çizen Zaroğlu; “Mevcut yöneticiler bu gerçeği halkla paylaşmıyorlar. Hepsi birinci parti çıkma hayalindeler. Ülkeyi harikalar diyarı gibi görüyorlar” diyerek buna ortam hazırlayan sistemi kilitleyen anahtarın Millet Partisi’nin elinde olduğunu belirtti.
“ACEMİLİK DEĞİL, HALKIN MENFAATİ NEYSE ONU YAPARIZ”
Koalisyon ortaklığı konusunda Millet Partisi’nin “kimseyle hükümet kurmam, kahve içmem” noktasında olmadığını söyleyen Zaroğlu, bu söylemlerin acemilik olduğunu belirtti ve geçtiğimiz dönemde bu cümleleri kullanan partinin yöneticilerinin de bunu kabul ettiğini hatırlattı. 
“Kahve bile içmem diyenlerin daha sonra içtiği kahveleri ve halk nazarındaki durumunu da gördük” diyen Zaroğlu, siyasette kişisel düşüncenin değil toplum menfaatinin güdüldüğünün altını çizdi ve “o dönem halkın iyiliği için ne yapmak gerekiyorsa, Millet Partisi onu yapar” dedi.
 

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Son Güncelleme: 30.09.2021 17:30
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