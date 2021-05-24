Zaroğlu'ndan hayat pahalılığı kesintisi hakkında açıklama

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Bugün rahatsızlığımdan dolayı meclis oturumuna katılamıyorum ..

Ancak Bugün meclise getirilen HP konusunda görüş ve düşüncelerimi kamuoyuna paylaşmak isterim ..

Yaşanılan pandemi sürecinden dolayı alın teri ile ayakta kalmaya çalışan yüzlerce işletme iflasla karşı karşıya kalmıştır ..

Bu ahvalde hükümetin kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süre ile yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında geri vermemek üzere kesmeye çalışmasını doğru bulmuyorum ..

Hayat pahalılığının daha yüksek olması beklenen bir dönemde, durdurulması kamu emekçilerinin ve emeklilerinin alım gücünü ciddi ölçüde daraltacak bir adımdır ..

Böylesi bir dönemde para biriktirme yada yatırım yapma gibi bir lüksü kalmayan kamu çalışanları,

eline avucuna geçen parayı piyasaya aktarmaktadır ..

200 milyonluk bir ödemenin maaşlara yansıtılmaması aslında piyasaya aktarılacak olan bu rakamın kamu çalışanları eli ile özel sektöre aktarılamamasi ve can çekişen özel sektörün cezalandırılması anlamına gelecektir ..

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

Lefkoşa Mv."