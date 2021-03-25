banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor...
Pandeminin pandorası
Pandeminin pandorası
Maliye Bakanına göre memur ve emekli döviz artışından etkilenmemiştir(!)
Maliye Bakanına göre memur ve...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

Zaroğlu'ndan değerlendirme

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Başkan adayı Bertan Zaroğlu, ekonomi ve sağlıkla ilgili sorunlar ile baş edilmeye çalışıldığı bir dönemde seçimin seslendirilmesinin “ülkeye zarar vereceğini” söyledi. 

25 Mart 2021 Perşembe 10:30
Zaroğlu'ndan değerlendirme
banner337

Yazılı açıklama yapan Zaroğlu,  BRT’de 50+ programına katılarak soruları yanıtladığını aktararak, Türkiye’de dün yapılan Ak Parti’nin kongresinin hayırlı olmasını dileyerek, yapılan görev değişikliklerinin de KKTC’ye olumlu yansımaları olacağına inandığını kaydetti.

YDP’nin hükümete girmeyi çok tercih etmediğini, oluşacak bir hükümete dışardan destek verme gibi bir tavır içerisinde olduklarını, ancak diğer partilerin ortaya çıkan formüllerde bir uzlaşı sağlayamadığı için, ekonomi ve sağlık gibi alanlarda önemli gelişmeler ve kararların alınması gereken bir dönemde bu sorumluluğu üslendiklerini kaydetti.

“Yeni bir hükümet kurulursa şahsi fikrim dışardan destek verilmeli”
Hükümetin değişeceği yönündeki söylentilere yanıt veren Zaroğlu, talipli olanın hükümette yer alabileceğini, elbette ki bu duruma Genel Başkan Arıklı ve  parti yetkili organlarının karar verebileceğini ancak kendi kişisel görüşünün böyle bir hükümet kurulursa dışardan destek verilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Bertan Zaroğlu, ülkede on binlerce işsizden bahsedildiği bir dönemde, devletin imkanlarının ortada olduğunu, böyle bir ortamda seçimin seslendirilmesinin ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Kurultay sürecine girilirken tartışma ve çeşitli konuların medya önünde vuku bulmasını arzulamadığını ifade eden Zaroğlu, ancak gelinen noktada “haksız itham, eleştiri ve bazı kesimler tarafından hakarete varan söylemler” nedeniyle birçok konuya açıklık getirmeye çalıştığını söyledi.

banner341
“Demokrasi sınavını çok iyi vermemiz gerekiyor”
Gelinen süreçte aklıselim ile hareket edildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Zaroğlu, ortada olanın bir demokrasi sınavı olduğunu ve bu sınavı çok iyi vermeleri gerektiğini vurguladı.

Bütün bunlara rağmen Arıklı’nın “Kaybedersem çeker giderim” söyleminin hala havada olduğunu ifade eden Zaroğlu, kurultayda partiyi yönetmek için bir diğer kişinin de talipli olmasının doğal olduğunu belirtti.

Arıklı’nın bugüne kadar ilk defa YDP içerisinde bir yarışa gireceğini, bundan önceki süreçlerde karışına aday çıkmadığını anımsatan Zaroğlu, bu tür demokratik yarışlara YDP’nin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

“Arıklı, iki kez başarısız olduğu gerekçesiyle istifa etti”
Zaroğlu, “Arıklı’nın iki defa başarısız olduğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini; iki süreçte de yaptıkları girişimlerle başkanlığının devam etmesi yönünde sürecin ilerlediğini” belirtti.

Genel Başkan Arıklı’nın birçok söyleminin partiye zarar verdiğini savunan Zaroğlu, özellikle yapılan atamalar ve bazı bürokratlarla hala yola devam edilmesinin de tartışmalar yarattığını söyledi.

Birçok konuda tek başına karar verilmesi sonucu, parti içerisinde kırılma ve dağılmaların başarısızlığın göstergesi olduğunu iddia eden Zaroğlu, ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Parti tabanında yaşanan gerginliğin Arıklı’nın söylemlerinden kaynaklandığını iddia eden Zaroğlu, kendisinin her zaman gözbebeği olarak ifade ettiği YDP’nin birlik ve bütünlüğünden yana tavır ortaya koyduğunu söyledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2021 11:48
Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Oğuz'dan kamu çalışanlarına güzel haber
Bakan Oğuz'dan kamu çalışanlarına güzel haber
Canaltay: Yaşlıları bir gün için anmak doğru değil
Canaltay: Yaşlıları bir gün için anmak doğru değil
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Lambousa Market Cumartesi günü açık olacak
Lambousa Market Cumartesi günü açık olacak
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Çalışma Bakanı Çağman’dan Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti
Çalışma Bakanı Çağman’dan Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti
Meteoroloji Dairesi’nden denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı…
Meteoroloji Dairesi’nden denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı…
Ataoğlu yaban kuşlara karşı daha duyarlı hareket edilmesi çağrısında bulundu
Ataoğlu yaban kuşlara karşı daha duyarlı hareket edilmesi çağrısında bulundu
Medya çalışanlarına yönelik hasta hakları eğitimi düzenleniyor
Medya çalışanlarına yönelik hasta hakları eğitimi düzenleniyor
Özersay'dan açıklama
Özersay'dan açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim