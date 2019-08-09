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Zaroğlu'ndan Akıncı'ya açık çağrı...

YDP LEFKOŞA Mv. ve Genel başkan Yrd. Bertan Zaroğlu, Polis Genel Müdürü 2. Yrd. Sn. Hüseyin Yeşildağlı’nın emekliğe sevki ile ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı'yı "böylesi bir karar almaya hangi sebeple kim ikna etmiştir?" diye sordu ve Cumhurbaşkanını komuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.

Zaroğlu'ndan Akıncı'ya açık çağrı...

YDP LEFKOŞA Mv. ve Genel başkan Yrd. Bertan Zaroğlu, Polis Genel Müdürü 2. Yrd. Sn. Hüseyin Yeşildağlı’nın emekliğe sevki ile ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı'yı "böylesi bir karar almaya hangi sebeple kim ikna etmiştir?" diye sordu ve Cumhurbaşkanını komuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:39
Zaroğlu'ndan Akıncı'ya açık çağrı...

Zarağlu'nun açıklaması şöyle:

Bilindiği gibi, KKTC Polis Teşkilatı içerisinde oluşturulan 'FETÖ Araştırma Birimi'nin başında olan Polis Genel Müdürü 2. Yrd. Sn. Hüseyin Yeşildağlı’nın emekliğe sevki yerine, görev süresinin bir yıl uzatılması ile ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hükümete gelen tavsiye, Hükümet tarafından uygun bulunmuş, ancak;

Sayın AKINCI tarafından, hiç bir sebep gösterilmeksizin onaylanmamıştır...

Bize gelen bilgilere göre, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, kararnamenin imzalanmadığını öğrenen Sayın Başbakan, hemen Cumhurbaşkanlığı makamına giderek, kendisine bu eylemin gerekçesini sormuşsa da, nezaketen de olsa bir açıklama yapmak zorunda olan Sn. Akıncı, "Herhangi bir açıklama yapmak zorunda değilim!.."  demek suretiyle, siyasi nezaketle asla bağdaşmayan bir tutum sergilemiştir...

İşte tam da bu noktada; *"peki ama neden"* sorusunu, kamuoyu adına sormak, lüzumu hasıl olmuştur..

Ortada çokça dile getirilen, kamuoyunu ve Polis Teşkilatını meşgul eden iddialar vardır.

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Buna göre; Bazı işadamları, Sn. Akıncı’dan, Sn. Yeşildağlı' nın görev süresinin uzatılmamasını istedikleri iddia edilmektedir.

Şayet bu iddia doğru ise, sormak gerekir ki, bu iş adamları, kimin için ve hangi saikle hareket ederek, Sn. Akıncı'yı böylesi bir karar almaya ikna etmiştir? Tam da bu noktada, Sn. Akıncı' ya buradan açık çağrı yapıyoruz; Sn. Akıncı, bu tutumunun makul ve mantıklı gerekçesini, kamuoyu ile bir an önce paylaşmak zorundadır.

Saygılarımızla

BERTAN ZAROĞLU

YDP LEFKOŞA Mv. ve Genel başkan Yrd.

Son Güncelleme: 09.08.2019 12:46
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