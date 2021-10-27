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Zaroğlu: “Kötü yönetim zamları da beraberinde getirdi”

Bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu, kötü yönetim olmasa zamların düzenlenebileceğini savunarak, “Sorunların giderilmesi için bunları çözebilecek kişilerin ülke yönetiminde olması gerek” ifadelerini kullandı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:15
Zaroğlu: “Kötü yönetim zamları da beraberinde getirdi”

Bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu, kötü yönetim olmasa zamların düzenlenebileceğini savunarak, “Sorunların giderilmesi için bunları çözebilecek kişilerin ülke yönetiminde olması gerek” ifadelerini kullandı.
Zaroğlu, BRT’de Manşet + programına konuk olarak, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 
Siyasi partilerin kendi partilerinin ikbali uğruna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anayasaya aykırı hareket etmesi çağrısında bulunduklarını savunan Zaroğlu, Anayasa’nın 106. ve 88. maddelerinin uygulanmaması ile birlikte bir seçim tarihinin belirlenmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. 
Söz konusu maddelerin uygulanmadığını söyleyen Zaroğlu, bu noktada Cumhurbaşkanı’nın 2 ay içerisinde yeni bir görevlendirme yapması gerektiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı’nın ihtimaller varken Meclis’i feshetmesini doğru bulmadığını belirten Zaroğlu, bu adımın en son nokta olması gerektiğini söyledi. 
Ulusal Birlik Partisi’nin olmadığı bir senaryoda hükümetin kurulabilme olasılığının mümkün olmadığını söyleyen Zaroğlu, “ Kurultay sonrası suların durulacağını ve her şeyin yola gireceğini düşünüyorum. Bu durumda Meclis’te seçim tarihini belirleyebilecek” dedi.
Bertan Zaroğlu, seçim tarihiyle ilgili, “6 Şubat tarihi en uygunu olacaktır. Çünkü bu tarihte okullar tatil. Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyabilmek adına en makul tarih olacaktır diye düşünmekteyim” dedi. 
Zaroğlu, Milletin Partisi’nin yapılacak seçimlere katılma konusunda herhangi bir sıkıntısının olmadığını da yineledi.

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Ülkedeki mevcut sistemin değişmesi gerektiğini söyleyen Zaroğlu, küçük bir ülke olan KKTC’de Başkanlık sisteminin başarılı olabileceğini ifade etti.
Oy sistemi konusunda tek bölge seçim sisteminin makul olduğunu belirten Zaroğlu, bu oylamada halkın gücünün fazla olduğunu belirtti.
“Milletin Partisi ilklerin partisi olacak” diyen Zaroğlu, partinin kadınlara ve gençlere önem verdiğini, parti genel başkanının kadın olacağını söyledi. 
Tüp gaza ve akaryakıta yapılan zamlar konusuna değinen Zaroğlu, halkın gündemini oluşturan hayat pahalılığı ve zam gibi konularda çözümün yine seçim ve siyasetten geçtiğini vurguladı. 
‘Kötü yönetim olmasa zamların düzenlenebileceğini’ belirten Zaroğlu, şunları kaydetti: 
“Bu ülkede 9-10 ayda 70 milyon dolarlık akaryakıt alındı. Bunların altını incelemek lazım. Bir sürü kara delik var ülkede. Tüm gelir bu deliklere akıyor. Fiyat İstikrar Fonu niye var? Bu zamların önünü kesebilmek için. Ama bizim ülkemizde maaşlar oradan ödeniyor yalnızca. Kötü yönetim olmasa bu zamlar düzenlenebilirdi. Kara delikleri kapatmak gerek. Zamlar diğer zamları da beraberinde getirecek. Bedelini yine halk ödeyecek” 
Zaroğlu, “Sorunların giderilmesi için bunları çözebilecek kişilerin ülke yönetiminde olması gerek” ifadelerini kullandı. 
 

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Son Güncelleme: 27.10.2021 23:21
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