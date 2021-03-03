Zaroğlu: “Korku değil, umut vererek kurultaya gidiyorum”

Zaroğlu’nun ofisinden verilen bilgiye göre, Zaroğlu BRT’de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Zaroğlu, siyasi partilerin içerisinde olduğu durumların sosyal medyada tartışılıyor ve detaylandırılıyor olmasını son derece yanlış bulduğunu ifade ederek, bu nedenle çok tercih etmese de bir çok konuya cevap vermek zorunda kaldığını söyledi.

Seçim manifestosunu kamuoyuna duyurduğunu anımsatan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı’nın ülke içerisinde demokrasi adına bir şey yapmak düşüncesi varsa önce parti içerisinde bunu yapabilmesi gerektiğini belirtti.

Manifestoda ortaya koyduklarının içerisinde Genel Başkan’ın sadece “Yorulma” eleştirisini hedef alarak yanıtlar verdiğini ama aslında manifestoda önemli ve dikkat edilmesi gereken bir çok nokta olduğunu kaydeden Zaroğlu, Genel Başkanın fiziki olarak yorulduğunu kastetmediğini, iş dünyası başta olmak üzere, basın ve bir çok çevre ile giriştiği kavgaların bunların bir göstergesi olduğunu savundu.

Zaroğlu, vefa duygusu ve yol arkadaşlığının siyasette çok önemli olması gerektiğini kaydederek, bu noktada Genel Başkan ile 2016’dan başlayan bakış açısı ayrılıkları olduğunu ifade ederek, Genel Başkan Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu.

Adaylığı ile bile bazı çevrelerin “bölünme” korkusu yaratmaya çalıştığını ifade eden Zaroğlu, bunun partinin birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğini kaydetti.

Ortaya çıkan reaksiyonlara üzüldüğünü dile getiren Zaroğlu, partinin bir ya da birkaç kişinin olmadığını büyük emek ve uğraşlarla, özverilerle kurulan bir yapı olduğunu vurguladı.



Siyasetçinin kaybettiğini anladığı zaman korku siyaseti ürettiğini söyleyen Zaroğlu, YDP’nin 90’lı yıllarda ilk kurulduğu zamandan sonra kapanması hakkında yanlış bilgiler ile kamuoyuna örnekler verildiğini ileri sürdü.

“KURULTAYA GİDERKEN HEDEF VE PROJELER ORTAYA KONULMALI”

Zaroğlu, kurultaya giderken hedef ve projelerin ortaya konması gerektiğine işaret ederken, ortaya konulan ve doğru olmayan bilgilere yanıt vermek durumunda kaldığını söyledi.

Kendisinin aslen bugün sorgulanması gerekenin 6 yıl içerisinde YDP’nin neden hala bir bilgi işlem merkezi olmadığı, neden bir medya organı olmadığı gibi konuların olması gerektiğini ifade eden Zaroğlu, yaptırdığı ankette bir çok üyenin sıkıntıları olmasına rağmen kendilerine ulaşılmadığının görüldüğünü belirtti.

İnsanlara korku vererek değil umut vererek kurultaya doğru çalışmalar yaptığını ifade eden Zaroğlu, kurultaya akın akın insanların coşkuyla gelip oy kullanacağını, tek adaylı bir seçimde bunların hiç birinin olamayacağını, bunun partinin büyüklüğünün de bir göstergesi olduğunu, dolayısıyla birden fazla adaylı seçimler için kimsenin kuşku ve endişe duymaması gerektiğin ifade etti.



