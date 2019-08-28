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Zaroğlu: “KIB-TEK akaryakıt ihalesi iptal edilmeli”

Milletvekili Bertan Zaroğlu, KIBTEK' e alınacak akaryakıtla ilgili çıkılan ihalede  ‘6,5 milyon TL fazla ödeme yapılacağı iddiasının’ araştırılmasını istedi.

Zaroğlu: “KIB-TEK akaryakıt ihalesi iptal edilmeli”

Milletvekili Bertan Zaroğlu, KIBTEK' e alınacak akaryakıtla ilgili çıkılan ihalede  ‘6,5 milyon TL fazla ödeme yapılacağı iddiasının’ araştırılmasını istedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:56
Zaroğlu: “KIB-TEK akaryakıt ihalesi iptal edilmeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, KIBTEK' e alınacak akaryakıtla ilgili çıkılan ihalede  ‘6,5 milyon TL fazla ödeme yapılacağı iddiasının’ araştırılmasını istedi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) ‘KIBTEK'in Akaryakıt Alımı ve Taşıması İhalesi’ için aldığı kararla kurumun ‘1 milyon 127 bin Dolar’ zarara uğratılmasının söz konusu olduğunu kaydeden Zaroğlu, ihalenin iptal edilmesi ve yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini belirtti.

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MİK’in KIBTEK’e yıllık 230 bin ton akaryakıt alımı kapsamında çıkılan ihaleyi, en düşük ikinci teklifi veren şirkete verdiğini aktaran Zaroğlu, kazanan firmaya kıyasla, ton başına 10 cent  daha düşük teklif veren firmanın teklifininse, eksik imzası olduğu gerekçe gösterilerek, dikkate alınmadığını bildirdi.

Zaroğlu,  “20 Ağustos 2019 da, Merkezi İhale Komisyonu’ na gönderilen yazıdaki iddialar mutlak surette araştırılmalıdır. Aksi halde başta Enerji Bakanı olmak üzere tüm sorumlulardan, tüyü bitmemiş yetim hakkı, bizzat tarafımızdan sorulacaktır’ ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 28.08.2019 12:17
Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu Kıbtek
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