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Zaroğlu: “Hükümet, suçunu üzerime yıkmaya çalışıyor”

 Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, hükümete eleştirilerde bulunarak, “Hükümette yapılan yanlışlar ve bu yanlışları üzerine yıkmaya çalıştıkları bir Bertan Zaroğlu var” açıklamasında bulundu.

24 Eylül 2021 Cuma 14:30
Zaroğlu: “Hükümet, suçunu üzerime yıkmaya çalışıyor”

Millet Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Zaroğlu, Ada TV’de “İçsel Bakış” programına konuk olarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Mensubu olduğu partiden istifasından sonra, doğru işler yapabileceğine inandığı bir partinin olmaması sebebiyle yeni bir parti kurmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Zaroğlu,“Siyasete gençlik aşısı vurulması gerektiğine inandım” şeklinde konuştu.

Zaroğlu, şöyle devam etti:

“Millet Partisi’nde herkesin milletvekili seçilebilme olasılığı vardır. Bu diğer partilerde yoktur. Kadınların partimizde özel bir yeri vardır, diğer hiçbir siyasi partide kadınlara bu denli yer verilmedi maalesef. Bizim farkımız mevcut sistemde popülist söylemlerden uzak durup, gerçekleri ortaya koyma cesareti bulunan bir parti olmamız. Bizler, ülkedeki siyaseti yeniden dizayn edeceğiz.”

Derdinin makam olmadığını ifade eden Zaroğlu, partisinin, iktidar ortağı olması durumunda bakanlık koltuğuna oturmayacağını söyledi.

“Liyakate uygun, işi en iyi yapabileceğine inandığım ekip arkadaşlarım arasından göreve atama yapacağım” diyen Bertan Zaroğlu, bakanların, milletvekilleri arasından seçilmesini de doğru bulmadığını kaydetti.

Hükümete eleştirilerde bulunan Zaroğlu, yaşananları kabullenemeyen, değiştirmek isteyen herkesi Millet Partisi’nde mücadeleye çağırdı.

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Bertan Zaroğlu, “KKTC siyasetine yeni bir soluk katacağız, alışılmış sistemsiz sistemi düzeltmek için savaşacağız, ülke kazansın diye elimizden geleni ardımıza koymayacağız, yalnızca izleyip görsünler” ifadelerini kullandı.

“Geçmişte mensubu olduğu partiden 2 bin 12 üye ile istifasının” hatırlatılması üzerine Zaroğlu, üyelerin istifaları ile ilgili problemler yaşandığını kaydetti.

“Vatandaş istifa ediyor, partisine gidip bunu bildiriyor, lakin parti bu istifayı mühürleyip YSK’ya göndermezse bu istifa geçersiz sayılıyor” diyen Zaroğlu, YSK’nın bu uygulamaya son vermesi gerektiğini savundu.

Millet Partisi’nin 16 Ekim’den itibaren ülkede yapılacak her seçime girmeye hak kazanacağını belirten Zaroğlu, tek şartın kurultayın yapılması olduğunu ifade ederek, en uygun vakitte kurultayı yapacaklarını kaydetti.

Zaroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın, “Kurultayını gerçekleştirmemiş partiler seçime katılamaz” açıklamasının bazı oyunları bozduğunu da ileri sürdü.

Mecliste, halkın menfaatine olan yasaların görüşülmesi için destek vereceğini belirten Zaroğlu, “Başbakan Saner, çağrıda bulunursa diyalog yoluna başvururuz” diyerek, ortak bir masa kurulup, uzlaşı sağlanarak, seçime gidilmesi önerisinde bulundu. Hükümetin ülkeye verecek bir şeyi kalmadığını öne süren Bertan Zaroğlu, “Bu hükümet iflas etmiştir” dedi.

Kıb-Tek’te yaşanan ihalesiz akaryakıt konusuna da değinen Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın MİK’i mahkemeye vereceğini açıklamasını değerlendirdi. MİK’in Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğunu belirten Zaroğlu, şunları kaydetti:

“Hükümetin parçası olan iki bakanlık ortada büyük bir yanlışın olması sebebiyle birbirini suçluyorlar. Ancak bu hükümetin yine aynı bakanları nisabı Bertan sağlamıyor diye açıklama yapıyorlar… Hükümette yapılan yanlışlar ve bu yanlışları üzerine yıkmaya çalıştıkları bir Bertan Zaroğlu var.”

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Son Güncelleme: 24.09.2021 15:26
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