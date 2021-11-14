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Zaroğlu: Hükümet 23 Ocak sonrasını bekleyemez, ekonomideki yangına acil müdahale edilmelidir

Bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu, yazılı bir açıklamada bulunarak, dövizdeki rekor yükselişe hükmetin acilen önlem alması gerektiğini belirtti.

14 Kasım 2021 Pazar 18:15
Zaroğlu: Hükümet 23 Ocak sonrasını bekleyemez, ekonomideki yangına acil müdahale edilmelidir

Hükümetin ekonomideki yangına müdahale etmesin önemine değinen Zaroğlu, mevcut duruma müdahale edilmemesi ve müdahale için 23 Ocak erken seçim tarihinin beklenmesi durumunda, döviz yangınının kontrolü mümkün olmayan noktalara gelebileceğini kaydetti.  Bu süreçte alınabilecek önlemler konusunda örnekler veren Zaroğlu, döviz cinsinden kiralamalarının TL’ye çevrilmesi, gümrük işlemlerinde kur sabitlemesi gibi hamlelerin piyasaya olumlu etkilerinin yansıyacağının vurgusunda bulundu.  Özellikle Fiyat İstikrar Fonu’nun artırılması konusuna değinen ve hükümet yetkililerini hamle yapmaya davet eden Lefkoşa Milletvekili; önü alınabilecek durumda iken atılması gereken adımların atılmaması durumunda; ülkedeki yangının söndürelemeyeceğine değindi.

Zaroğlu yazılı açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

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“Hükümet güvenoyunu aldı.Bu ülkeyi seçime götürecek bir azınlık hükümeti de olsa, bakanların tek görevi sadece koltuklarını ısıtmak ya da  önüne gelen evraklara imza atmaktan ibaret değildir.

Ülke, dövizdeki yükselişle yangın yerine döndü. Çarşıda pazarda esnaf kan ağlıyor. Dar gelirlinin dayanacak gücü kalmadı. Asgari ücretlinin alım gücü günden güne eriyor. Çiftçi, hayvancı borç yükü altında eziliyor. Güvenoyu alan hükümet “biz sadece bütçeyi hazırlamakla yükümlüyüz ekonomideki yangına seçimden sonra müdahale ederiz” diyemez.  Eğer bu yangına çok acil müdahale edilmezse 23 Ocak’tan sonra yangın daha da kontrol edilemez bir hal alır.  Yapılması gereken yasa yapmayı dahi beklemeden yasa gücünde kararnameyle dövizdeki yangına acil müdahale etmektir.  Bunun için çok acil ülkedeki döviz cinsinden kiralamalarda vergi oranını yükseltip, TL ile kiralamalarda da aynı oranda verginin gerekirse belirli bir süre yüzde 1’e kadar düşürülmesidir. Bu şekilde özellikle dövizle kiraların TL’ye dönmesi teşvik edilerek, vatandaş ve esnafın nefes alması sağlanabilir. Tüm gümrük işlemlerinde döviz  kuru en az 6 ay uygun bir kura sabitlenmelidir.  Piyasada tüm hizmet ve mal satışların ve fiyat tekliflerinin TL üzerinden yapılmasının zorunlu bırakılması için düzenleme yapılmalıdır. Kurlardaki hareketliliğin azalmasına kadar belirli bir süre hammaddede KDV alınmamalıdır. Şu anda neredeyse boş olan Fiyat İstikrar Fonu’nun doldurulması için acil tedbirler alınmalı. Bunun için lüks ve halk sağlığı açısından sakıncalı kabul edilebilecek ürünlerin ithalatında FİF oranları yükseltilmelidir.  Uyarıyorum… Tüm bu tedbirler çok acil alınmazsa 23 Ocak’tan sonda işbaşına gelecek hükümetin ülkedeki yangını söndürmesi imkansız olacaktır.”

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Son Güncelleme: 14.11.2021 18:59
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