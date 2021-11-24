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Zaroğlu: “Euro’ya değil TL’ye geçelim”

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:15
Zaroğlu: “Euro’ya değil TL’ye geçelim”

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, “kısa vadede alınması gereken tedbirler kapsamında Türkiye ile yapılan tüm ticaretin yasa gücü kararname çıkartılarak Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu kılınması ve ilgili ticaret ödemelerinin de Türk Lirası ile yapılması ilk şarttır” dedi.
Zaroğlu, TL’nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrası ülkede gündeme gelen “Euro para birimine geçelim” söylemlerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında,  ülkede dövizin etkisinin azalması için TL kullanımının artırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.
 “TL ile ticareti durdurun” çağrılarını “ülkeye yapılan büyük haksızlık” olarak değerlendiren Zaroğlu, önerilerini şöyle sıraladı: 
“Aksine bizim önerimiz Euro’ya değil, TL’ye geçmektir. Çünkü dövizin günlük hayatımızda etkisini azaltmak için en başta devletin gerçek manada TL’ye geçmesi gerekir.
Kısa vadede alınması gereken tedbirler kapsamında Türkiye ile yapılan tüm ticaretin yasa gücü kararname çıkartılarak Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu kılınması ve ilgili ticaret ödemelerinin de Türk Lirası ile yapılması ilk şarttır.

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Gümrük kapılarında, ithalat kalemleri için uygulanan döviz kurlarının makul bir seviyede sabitlenmesi, gümrük vergilerinin faturalarda belirtilen döviz rakamı üzerinden değil, Türk Lirası cinsinden belirtilen rakam üzerinden tahsil edilmesi  gereklidir.
Türk Lirası üzerinden yapılan kira sözleşmelerini teşvik etmek ve Türk Lirası dolaşımını artırmak için stopaj vergilerinin asgari düzeye indirilmesi gerekir.
Özellikle döviz üzerinden yapılan kira sözleşmelerine uygulanan stopaj vergisinin yasanın el verdiği en yüksek seviyede uygulanması ve dövizle kiralamanın cazibesi ortadan kaldırılması şarttır.
Döviz krediler için tekrardan yapılandırma koşulları acilen yeniden belirlenmeli, bankaların bu konuda tüketiciye hiçbir ekstra masraf çıkarmadan yardımcı olması sağlanmalıdır.”
 

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Son Güncelleme: 24.11.2021 19:17
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