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Zaroğlu: “Erhan Arıklı genel merkezde ‘devlet memuru’ gibi otururken, ben köy köy geziyordum”

YDP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, partinin Genel Başkanı olan Erhan Arıklı’nın kendisine ‘tombaladan milletvekili oldu’ ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. Zaroğlu, “Erhan Arıklı genel merkezde ‘devlet memuru’ gibi otururken, ben köy köy geziyordum” dedi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 23:06
Zaroğlu: “Erhan Arıklı genel merkezde ‘devlet memuru’ gibi otururken, ben köy köy geziyordum”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın bir televizyon programında kendisine ‘tombaladan milletvekili oldu’ ifadelerini kullanması üzerine tepki gösterdi.

Zaroğlu, Kanal T ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' adlı programa katılarak bazı fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Bertan Zaroğlu, “Kim tombalacı biliyor musunuz, bu fotoğraflardaki insanlar. Zaroğlu’nun köy köy, ev ev gezdiği tombalacılar. Halkımız bunları görsün. Bu yüzlerce insan sadece tarafımdan gezilip ziyaret edilen kişiler… YDP tabanını büyütmek için köy köy gezdim…” dedi.

Arıklı’nın 'devlet memuru' gibi sabah 09.00 akşam ise 17.00 saatleri arasında partinin genel merkezinde oturduğunu söyleyen Zaroğlu, göstermiş olduğu fotoğrafların içerisinde Arıklı’yla karşılaşmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

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YDP’li vekil Zaroğlu, “Ben bu insanların arasındaydım. Bu insanlar benim YDP’ye kazandırdığım insanlar. Tombala diyen de bu partinin Genel Başkanı…” diyerek, Arıklı hakkında gerçek dışı hiçbir iddiada bulunmadığını da vurguladı.

"KOLTUK UĞRUNA YANLIŞ AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

"Erhan bey, koltuk uğruna yanlış açıklamalar yapıyor" diye konuşan Zaroğlu, hafif bir dalga olduğu zaman Arıklı'nın gemiyi batırdığını savundu. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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Son Güncelleme: 03.04.2021 23:13
Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluErhan ArıklıKktcYDPYeniden Doğuş Partisi
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