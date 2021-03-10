Zaroğlu: “Demokrasinin güçlenme mücadelesi ülkeden önce parti içinde verilmeli”

“ARIKLI İLE ÇEŞİTLİ KONULARDA FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR, ANCAK BUNU DIŞARIYA HİÇBİR ZAMAN YANSITMADIK”

“GENEL BAŞKAN’IN ETRAFINDAKİ BAZI KESİMLER, HAKARETE VARAN SÖYLEMLERDE BULUNUYOR… YAPILMAK İSTENEN ÜYELERE KORKU VERMEKTİR”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve genel başkan adayı Milletvekili Bertan Zaroğlu, “ülke içerisinde demokrasi mücadelesi verildiğini, ancak bu mücadelenin öncelikle Yeniden Doğuş Partisi’nin içinde verilmesi gerektiğini” savundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Kurulu'nda başkan adaylığını açıklayan milletvekili Bertan Zaroğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunarak, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile çeşitli konularda fikir ayrılıkları olduğunu, ancak bunu dışarıya yansıtmadıklarını söyledi.

Zaroğlu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, partinin kuruluşunda Erhan Arıklı’nın genel başkanı olması için seçim yapmadıklarını, bunu tartışma konusu bile yapmadıklarını ifade eden Zaroğlu, ancak gelinen süreçte “demokrasilerde ve siyasi partiler içerisinde seçim olmasının doğal olduğunu, kendisinin de bu düşünceyle partiyi daha ileriye taşıyabilirim noktasından hareketle aday olduğunu” belirtti.

“DEMOKRASİLERDE VE SİYASİ PARTİLERDE SEÇİM OLMASI ÇOK DOĞALDIR”

YDP’nin bir “ihtiyaç” olarak doğduğunu, ülke siyasetinde kronikleşmiş sorunların aşılması için bir grup insanın çalışmaları ile kuruluş aşamasında “mevki tartışması” yaşamadan yol aldıklarını anlatan Zaroğlu, başlangıçta Erhan Arıklı için seçim yapmadıklarını, bu konuyu tartışma konusu bile yapmadıklarını belirtti. Zaroğlu, “O günün ardından üç seçim geçti. Elbette ki demokrasilerde ve siyasi partiler içerisinde seçim olması çok doğaldır. Ben, bu düşünceyle ‘partiyi daha ileriye taşıyabilirim’ noktasında adaylığımı açıkladım” diye konuştu.

Zaroğlu, genel seçimlere ilk girdikleri dönem ve sonrasındaki süreçlerde de Genel Başkan ile çeşitli konularda fikir ayrılıkları olduğunu, ancak bunu hiçbir zaman dışarı yansıtmadıklarını belirterek, “‘KKTC’de yanlış giden bir düzen var’ gerçeğinden yola çıkarak, kişisel düşüncelerin bu gerçeğin önüne geçmesini istemediklerini” kaydetti.

“PARTİ ÜYELERİNE KORKU VERİLİYOR”

Zaroğlu, gelinen süreçte partinin genel başkan adayı olmasına rağmen “yol arkadaşlığının devam ettiğini ve yol ayrımı olmadığını” ifade ederek, “seçim yarışını bir kavga konusu haline getirmeyi hiçbir zaman arzulamadığını” belirtti.

Partinin kurucularından olduğu, teşkilatlarını oluşturduğu, büyük mücadele verdiği ve partinin gelişmesine katkı koyduğu için aday olduğunu anlatan Zaroğlu, “Genel Başkan’ın etrafındaki bazı kesimler adaylık kararını başka bir boyuta çekerek, hakarete varan söylemlerde bulunuyor ve bu durumu tasvip etmem mümkün değildir. Yapılmak istenen üyelere korku vermektir. Bu hakaretler sadece bana değil, aynı zamanda parti içinde bana destek veren kişilere de yapılıyor” diye konuştu.

Bunun bir “demokrasi sınavı” olduğunu kaydeden Zaroğlu, “ülke içi demokrasi mücadelesi verilirken bunun en başta parti içinde yaşanması gerektiğini” söyledi.

“KAYBETMEM HALİNDE YDP’Yİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM”

Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı’nın parti genel başkanlığını “kaybedersem ayrılırım” sözünün halen havada olması nedeniyle birçok üyenin, Arıklı’nın kaybetmesi halinde diğer siyasi partide bir yapılaşmaya gidebileceğinden endişe ettiğini de belirtti.

Zaroğlu, kendisinin kaybetmesi halinde ise “YDP’yi asla bırakmayacağını” belirterek, bunun bir demokrasi sınavı olduğunu çok iyi bildiğini, kaybetmesi halinde partisinden istifasının söz konusu olmayacağını dile getirdi.

“Türklük konusuna ırksal kafatasçı bir zihniyette değil, duygusal bir sevgi yaklaşımıyla baktığını” söyleyen Zaroğlu, “Vatanımızı, milletimizi insanlarımızı çok seviyorum” dedi.