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Zaroğlu BRT'ye konuştu

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, ülkenin yangın yeri olduğunu ancak hükümetin ülke gerçeklerinden uzak açıklamalar yaptığını ileri sürdü.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:30
Zaroğlu BRT'ye konuştu

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, BRT'de Baykan Gürses'in sunduğu programa katılarak ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle Ekonomi ve Enerji Bakanına eleştiriler yapan Zaroğlu, ülkede çözülmesi gereken hiçbir sorunun konuşulmadığını ileri sürdü. Zaroğlu, “Piyasadaki pahalılıktan dolayı GIN YERİ”halkın ocağına incir ağaçları dikilirken, kurultay dışında ülkede çözülmesi gereken hiçbir sorun konuşulmazken, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın adeta başka bir ülkede yaşarmışçasına açıklamalarda bulunuyor” şeklinde konuştu.
Bertan Zaroğlu, “Başbakan’ın çıkıp ‘benim dönemimde bu ülkede iyi işler gerçekleştir, her şey iyi gidiyor’ demesi, Başbakan Yardımcısı’nın ise ‘biz önümüzdeki seçimde açık ara birinci parti çıkacağız’ demesi beni şaşırtıyor. Bu nasıl bir düşünce? Böyle bir ortamda nasıl bir söylem bu? Herhalde kaçak mazottan birer bardak içtiler, aklıma başka şey gelmiyor” yorumunda bulundu.


 “TEMİZ AKARYAKIT GETİRMEK ZATEN BAKAN’IN ASLİ GÖREVİ”

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Millet Partisi Genel Başkanı Zaroğlu, Kıb-Tek’e alınan “ihalesiz” akaryakıt konusunda, Ekonomi ve Enerji Bakanı’na eleştiriler yönelerek, “Bakan’ın akaryakıt alımı için dokuz aydır ihale çıkmadığını ve bunun sorumlusu olarak Merkezi İhale Komisyonu’nu gösterdiğini” ileri sürdü. Zaroğlu, Enerji Bakanı’nın akaryakıtın temiz çıktığını açıklamasına ilişkin olarak, “Akaryakıt temiz çıktı benden özür dileyin diyor. Zaten bir Enerji Bakanı’nın görevi ülkeye temiz akaryakıt temin edebilmek” diye konuştu.
Zaroğlu, Bakanlar Kurulunca “istisnai vatandaşlık” kapsamında KKTC vatandaşlığına alınan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi mimarının vatandaşlık işlemine ilişkin olarak, “mimara veirlen vatandaşlığı değil, bu vatandaşlığa imkan veren yasaları tartışalım” dedi. Zaroğlu, KKTC’de yapılan bir yapı için, KKTC’deki meslek gruplarının aktif rol alması gerektiğini de ifade etti. 
Millet Partisi Genel Başkanı, önümüzdeki seçimlerde partisinin “kilit parti olacağını” iddia etti. Meclis'te mevcut hükümete desteğinin olmayacağını yineleyen Zaroğlu, “Halkın menfaatine olan konularda nisaba destek vereceğini, diğer durumlarda ise hükümete desteğinin mümkün olmadığını” belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 14:52
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