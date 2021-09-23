Zaroğlu BRT'ye konuştu

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, BRT'de Baykan Gürses'in sunduğu programa katılarak ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Ekonomi ve Enerji Bakanına eleştiriler yapan Zaroğlu, ülkede çözülmesi gereken hiçbir sorunun konuşulmadığını ileri sürdü. Zaroğlu, “Piyasadaki pahalılıktan dolayı GIN YERİ”halkın ocağına incir ağaçları dikilirken, kurultay dışında ülkede çözülmesi gereken hiçbir sorun konuşulmazken, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın adeta başka bir ülkede yaşarmışçasına açıklamalarda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Bertan Zaroğlu, “Başbakan’ın çıkıp ‘benim dönemimde bu ülkede iyi işler gerçekleştir, her şey iyi gidiyor’ demesi, Başbakan Yardımcısı’nın ise ‘biz önümüzdeki seçimde açık ara birinci parti çıkacağız’ demesi beni şaşırtıyor. Bu nasıl bir düşünce? Böyle bir ortamda nasıl bir söylem bu? Herhalde kaçak mazottan birer bardak içtiler, aklıma başka şey gelmiyor” yorumunda bulundu.



“TEMİZ AKARYAKIT GETİRMEK ZATEN BAKAN’IN ASLİ GÖREVİ”



Zaroğlu, Bakanlar Kurulunca “istisnai vatandaşlık” kapsamında KKTC vatandaşlığına alınan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi mimarının vatandaşlık işlemine ilişkin olarak, “mimara veirlen vatandaşlığı değil, bu vatandaşlığa imkan veren yasaları tartışalım” dedi. Zaroğlu, KKTC’de yapılan bir yapı için, KKTC’deki meslek gruplarının aktif rol alması gerektiğini de ifade etti.

Millet Partisi Genel Başkanı, önümüzdeki seçimlerde partisinin “kilit parti olacağını” iddia etti. Meclis'te mevcut hükümete desteğinin olmayacağını yineleyen Zaroğlu, “Halkın menfaatine olan konularda nisaba destek vereceğini, diğer durumlarda ise hükümete desteğinin mümkün olmadığını” belirtti.

