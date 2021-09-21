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Zaroğlu: “Biz Kıbrıslı-Türkiyeli diye değil, iyi insan kötü insan diye ayrım yaparız”

21 Eylül 2021 Salı 18:45
Zaroğlu: “Biz Kıbrıslı-Türkiyeli diye değil, iyi insan kötü insan diye ayrım yaparız”

“KİMSEYİ DOĞMUŞ OLDUĞU COĞRAFYAYA GÖRE DEĞERLENDİRMEYİZ, DEĞERLENDİRENLERLE DE YOL YÜRÜMEYİZ”

Millet Partisi Lideri Bertan Zaroğlu, “Kimseyi doğmuş olduğu coğrafyaya göre değerlendirmeyiz, değerlendirenlerle de yol yürümeyiz” dedi.

Zaroğlu, konuk olduğu web televizyonunda yaptığı konuşmada, Kıb-Tek’e ihalesiz olarak alınan akaryakıtın Başbakanlık Denetim Kurulu tarafından yapılan analizlerinin temiz çıktığının açıklanması konusunda açıklamalarda bulunarak, yapılan açıklamaların kendisini tatmin etmediğini dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanına yönelik eleştirilerde bulunan Zaroğlu, “Kıb-Tek sözde ayrı bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu’nun yönetmesi gerek ama bu böyle olmuyor. Kıb-Tek’in yönetim tamamen bakanın elinde” yorumunda bulundu.

Yaşanan 9 aylık süreçte de bu durumun gözler önüne serildiğini savunan Zaroğlu, “Ortada çok büyük bir yüzsüzlük var. Utanılması gereken konuların manipüle edilerek kamuoyu ile paylaşıldığı görmek beni de konuyu yakından takip edenler gibi rahatsız ediyor” dedi.

Zaroğlu, 30 yıllık analiz değerlerinin 2 hafta önce değiştirildiğini kaydederek, yapılan analizin değiştirilen değerler üzerinden yapıldığını dile getirdi. Zaroğlu, bir de ilgili Bakan tarafından, kendilerine ait sosyal mecralarda akaryakıtın çok temiz olduğuna ve eleştirenlerin özür dilemesi gerektiğine dair mesajlarla haberler yaptırıldığına dikkat çekti. 

“Bu değerler neden değişti? Önce bunu açıklasınlar” diyen Zaroğlu, akaryakıt işinin içerisindeki tüm kirlerin yakın tarihte ortaya döküleceğini ve yapanların yanlarına kalmayacağını söyledi.

Kıb-Tek’te bugüne kadar akaryakıt ihaleleri dışında birçok olayın daha yaşandığına dikkat çeken Zaroğlu, olayları şöyle özetledi:

“Bu ülkedeki yerel bir firmadan ‘jeneratörler gemiye bindirildi’ deyip 1,260 milyona ihalesiz iş yapıldı ancak ortada jeneratör yok. Ardından Yönetim Kurulu kararı olmadan Türkiye’den bir firmadan 1,1 Milyona yine Bakan talimatıyla ihalesiz iş yapılmak istendi, sözleşme bile imzalandı. Olayı fark eden Yönetim Kurulu üyesi tarafından baskı oluşturuldu; sözleşme de imzalanmasına rağmen o sözleşme iptal edildi. Son geldiğimiz noktada da akaryakıt ihaleleri 6’ncı kez iptal edildi. Daha önceden de açıkladığım jeneratörlerin betonları dökülmesi konusu vardı. Yine bu da ihalesiz olarak bir firmaya verildi. Ve jeneratörler hâlâ gelmedi. Kıb-Tek’te yapılanlar bunlar, ama yalnızca konuştuğumuz akaryakıt ihalesi.”

“NİSABA DESTEĞİM, HALKIN MENFAATİNE GÖRE”

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Bundan sonraki süreçte Meclis çalışmaları hakkında fikirlerini aktaran Zaroğlu; kirli döngünün içerisinde asla olmak istemediğini dile getirerek; hükümete destek vermeyeceğini belirtti. 

Bir vekil olarak halkın menfaatlerini gözetmek zorunda olduğunun da altını çizen Zaroglu; “Halkın menfaatine olan bir yasa Genel Kurul’a geldiği takdirde herkesten önce Meclis’te ben olurum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEDE BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ŞART”

Devlet yönetimini üç ayaklı bir tipoda benzeten Zaroğlu, “Yargıyı bir kenara koyalım. Bizde yasama ve yürütme birbirine girmiş durumda. Ülkedeki vekillerin büyük çoğunluğu Bakanlık yapmış vekillerden oluşuyor. Aynı kişi hem Tarım Bakanı hem Turizm Bakanı hem de eğitim bakanı da olabiliyor. Ülkede üç buçuk yıl içinde altı siyasi partinin altısı da denendi. Hayatımızda ne değişiklik oldu? ‘Piyasayı ucuzlatacağım’ dediler, en büyük hayat pahalılığını o dönemde yaşadık. ‘Temiz toplum’ dediler, en büyük kiri onların döneminde yaşadık. Haklı eleştiriler yükseldiğinde de bu başarısızlığı mevcut yapıyı ortaya atarak ifade ettiler. O zaman bu ülkedeki mevcut yapı değiştirilmeli. Artık bir değişim şart ülkede. Tüm siyasi parti başkanlarının bir yuvarlak masada toplanıp bu sistemle ilgili düşüncelerini ortaya koymasının vakti geldi” dedi.

“‘BİZ ŞUNU DÜZELTECEĞİZ’ DİYEN YALAN SÖYLER… BU SİSTEMLE MÜMKÜN DEĞİL”

Mevcut sistemle ülkede verimli işler yapabilmenin mümkün olmadığını söyleyen Zaroğlu; hükümete talip bir siyasi parti lideri olarak kim gelirse gelsin, ‘biz şunu düzelteceğiz’ diyenin yalan söylemiş olacağını, mevcut sistemle bunun mümkün olmadığını savundu.

Zaroğlu, köklü reformlara, marjinal adımlara ihtiyaç bulunduğunu kaydederek, “Nedir bu? elbette ki bir Başkanlık Sistemi olabilir. Tamamıyla Kıbrıslı Türklerin şahsına münhasır şekilde ortaya koyduğu fikirlerle bir yapı oluşturabiliriz. Mevcut durumla bu iş gitmiyor; gördük. Ortada… HP, YDP örnekleri var. Ülkede köklü bir değişime ihtiyaç var.” dedi. 

“ASGARİ ÜCRETİ ARTIRMANIN YANINDA, ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK GEREK”

Asgari ücret konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Zaroğlu, ülke şartlarında ne kadar yükselirse yükselsin insanları tatmin etmeyecek olan asgari ücret konusunda asıl yapılması gerekenin, piyasayı ucuzlatmak ve halkın alım gücünü artırmak olduğunu söyledi ve bu yönde atılan hiçbir adım olmadığının da altını çizdi.

Millet Partisi’nin siyasi çizgisi konusunda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi ile ayrılan noktalara dikkat çekti. Zaroğlu, “Bizim düşüncemizde Kıbrıslı-Türkiyeli gibi bir ayrım kesinlikle olamaz… Yeniden Doğuş Partisi’nde de ‘Biz ezilenlerin ve ötekileştirilenlerin partisiyiz’ demiştik; ‘nereli olduğuna bakılmaksızın devletin imkanlarından eşit ve adil pay alamayanların partisiyiz’ demiştik ama öyle olmadı” dedi.

İnsanları ayrıştırarak oy devşirmeye çalışanların kötü niyetli olduğuna vurgu yapan Zaroğlu, bu tarz yaklaşımların ülkedeki birliği de zedeleyebileceğine dikkat çekerek; “Hele ki bir siyasetçinin bu tarzda kullandığı cümlelere çok daha dikkat etmesi gerektiği düşüncesindeyim” dedi.

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Son Güncelleme: 21.09.2021 20:22
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