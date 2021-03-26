Zaroğlu: “Başkanlığımda YDP’de ortak akılla hareket edilen bir dönem olacak”

Ses Kıbrıs Web TV yayınında gazeteci Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan Zaroğlu, başkanlığı döneminde fikirlere daha açık, katılımcı ve ortak akıl ile hareket eden bir yapıyı oluşturacaklarını, bunun için “Sen ben yok, biz varız” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Zaroğlu, mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı’nın dün 3800 imza ile adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladığını, ancak imza atan herkesin kendisini destekleyeceğinin doğru bir düşünce olmadığını belirtti.

Arıklı’nın ya da bir başkasının aday olmasına hiçbir şekilde karşı olmadığı dile getiren Zaroğlu, istenirse kendisinin de Arıklı’nın aday olması için imza atabileceğini belirtti.

“3800 OY ALIRSA, KAZANSAM BİLE BAŞKANLIĞI ARIKLI’YA BIRAKACAĞIM”

Kendisinin önemsediği konunun YDP’nin iyi bir demokrasi sınavı vererek demokratik olgunlukla kurultayını bitirmesi olduğunu söyleyen Zaroğlu, kendisinin seçimi kazanacağını vurguladı ve kazanması halinde bile Arıklı’nın 3800 oy alması durumunda Genel Başkanlığı kendisine bırakacağını ileri sürdü.



“ARIKLI İSTEMEZSE, BAŞKA BİRİ BAKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK”

Kurultayı kazandıktan sonra Bakanlığa gelmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın Bakanlığa devam etmek istememesi halinde bile başka bir kişinin Bakanlık için görevlendirileceğini söyleyerek, “Benim amacım Genel Başkan olduktan sonra köy köy, adım adım gezerek partimizi güçlendirmek ve bir sonraki seçimlere hazırlamaktır” dedi.



