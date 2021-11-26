banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Halk sağlığı her şeyden önemli”
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
banner405

Zaroğlu, basında yer alan seçim anketlerini eleştirdi

26 Kasım 2021 Cuma 20:45
Zaroğlu, basında yer alan seçim anketlerini eleştirdi

Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, bazı basın organlarında yayımlanan seçim anketlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte anketlerin de ortaya çıktığını belirten Zaroğlu, “henüz adaylar daha belli değilken, seçim anketlerinde oranların açıklanıyor olmasını” eleştirdi.

banner341
Bir gazetede yayımlanan anketin tamamen “algı operasyonu” olduğunu ifade eden Zaroğlu, anketi gündeme getiren yayın kuruluşuna da tavsiyede bulunarak; “sürekli algı operasyonları yapan şirketlerle iş yapacağına, saygınlığına gölge düşürmemek için daha ciddi anket yapan kurumlarla anket yapmalı” dedi.

“Milletin büyük teveccüh gösterdiği Milletin Partisi’ne de aynı tuzak kurulmaya çalışılıyor” diyen Bertan Zaroğlu, “Belli ki bazıları için korku dağları sarmış vaziyettedir. Ancak korkunun da ecele faydası yoktur. Biz siyasette bulunduğumuz noktaya anketlerle değil, bu anketlerle çarpışa çarpışa geldik. Bu ankete bel bağlayanlara da 23 Ocak akşamı görüşmek üzere diyorum…”

banner360
Son Güncelleme: 27.11.2021 11:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim