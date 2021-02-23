Zaroğlu Arter’i ziyaret etti

GÖRÜŞMEDE PANDEMİ VE KAPALI MARAŞ’IN AÇILMA SÜRECİ ELE ALINDI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Bertan Zaroğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, pandemi ve kapalı Maraş’ın açılma süreci ele alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, ülke olarak zor günlerden geçildiğini, pandeminin ekonomik olarak ülkeye olumsuzluklar yaşattığını ifade etti.

Merkezi hükümetin de yerel yönetimlerin de üzerine düşen görevleri olduğunu kaydeden Arter, 2020 Mart ayından beridir pandemiyle mücadelede yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bir süre daha bu temponun devam edeceğinin görüldüğünü ifade etti.

Zaroğlu ile hem yapılan işleri paylaşacaklarını hem de merkezi hükümetten belediye olarak beklentilerini konuşacaklarını söyleyen Arter, belediyenin önceden planladığı yol, atık su ve drenaj gibi çalışmaların pandemiden dolayı istedikleri süratte ilerlemediğini aktardı.

Zaroğlu ile pandemiyle birlikte Maraş konusunu da konuşacaklarını ifade eden İsmail Arter, kapalı Maraş’ın açılma sürecinin Cumhurbaşkanlığı, merkezi hükümet ve belediyenin istişaresiyle devam ettiğini söyledi.