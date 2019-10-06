banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504
Şirinevler-Göçeri yolunda kaza
2 KİŞİ YARALANDI
Dikmen-Taşkent anayolu üzerinde kaza
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI!
Alışveriş merkezinde hırsızlık..2 kişi tutuklandı
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE HIRSIZLIK
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI

Zaroğlu: "Akıncı siyasi rant uğruna, ülke içerisinde ötekileştirme yapıyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Büyükkonuk Eko Gün’e katılmayarak halk arasında “ötekileştirme” yapmakla suçladı.

Zaroğlu: "Akıncı siyasi rant uğruna, ülke içerisinde ötekileştirme yapıyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Büyükkonuk Eko Gün’e katılmayarak halk arasında “ötekileştirme” yapmakla suçladı.

06 Ekim 2019 Pazar 11:58
Zaroğlu: "Akıncı siyasi rant uğruna, ülke içerisinde ötekileştirme yapıyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Büyükkonuk Eko Gün’e katılmayarak halk arasında “ötekileştirme” yapmakla suçladı.

Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun Ocak 2018’de Afrika gazetesine karşı düzenlenen saldırıyı da içeren protestoya destek verdiği gerekçesiyle Büyükkonuk Eko Gün’e katılmayacağı açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

banner317
Zaroğlu, “(Mustafa Akıncı) sadece kendisini protesto ettiği için, daha da önemlisi, siyasi rant uğruna, ülke içerisinde ötekileştirme yaparak kendi köylüsünü, çiftçisini ve emekçisini dışlayıp cezalandırıyor” dedi.

Bertan Zaroğlu açıklamasında, “Bizler her daim Büyükkonuk ve Karpaz halkının yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine de yer verdi.

Son Güncelleme: 06.10.2019 15:40
Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu Büyükkonuk EkogünZaroğlu Akıncı Ekogün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şirinevler-Göçeri yolunda kaza
Şirinevler-Göçeri yolunda kaza
7 Ekim 2019 Pazartesi Gündemi
7 Ekim 2019 Pazartesi Gündemi
“Yavuz'un dönüşü, Doğu Akdeniz'de geri adım atılmayacağının kanıtıdır“
“Yavuz'un dönüşü, Doğu Akdeniz'de geri adım atılmayacağının kanıtıdır“
Avcı: “Ocak 2020’de sürücülerin sağlığı ile ilgili tüzük yürürlüğe girmeli”
Avcı: “Ocak 2020’de sürücülerin sağlığı ile ilgili tüzük yürürlüğe girmeli”
Dikmen-Taşkent anayolu üzerinde kaza
Dikmen-Taşkent anayolu üzerinde kaza
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır”
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır”
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar üniversite etrafına içki tabelası dikme izni verilmesini kınadı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar üniversite etrafına içki tabelası dikme izni verilmesini kınadı
Batı Nil Virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti!
Batı Nil Virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti!
Sorakın: “Kıbrıs’ta federal çözümü, eşitliği, adaleti gerçekleştirene kadar mücadeleye devam”
Sorakın: “Kıbrıs’ta federal çözümü, eşitliği, adaleti gerçekleştirene kadar mücadeleye devam”
Özersay: "Yaşananlar nedeniyle festivali hedef gösterip halkı cezalandırmak doğru değil"
Özersay: "Yaşananlar nedeniyle festivali hedef gösterip halkı cezalandırmak doğru değil"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim