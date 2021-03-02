Zaroğlu: “Aday olduğum için suçlandım… Tek amacım partiyi ileriye götürmek”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, aday olduğu için suçlandığını ancak tek amacının partiyi ileriye götürmek olduğunu kaydetti.

Zaroğlu, katıldığı bir Web TV yayınında YDP’nin 11 Nisan’da yapılacak olan kurultayına ilişkin soruları yanıtladı.

“BUGÜN GELİNEN AŞAMA HERKESİ ÜZÜYOR”

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Zaroğlu, partinin kuruluş aşamasında çok çalıştıklarını birlik ve beraberlikle yapılan çalışmalar hatırladığında bugün gelinen aşamanın herkesi üzdüğünü ifade etti.

YDP’nin yerel seçimlerde istenilen başarıyı yakalayamadığını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin beklenen oyu alamadığını, bu dönem koronavirüs başta olmak üzere birçok olumsuzluk yaşandığını ifade eden Zaroğlu, seçimlerle ilgili sorumluluğu bir kişiye yüklemek yerine sorumluluğu hep birlikte üstlendiklerini söyledi.

“ATAMALARDA ORTAK BİR ANLAYIŞI BEKLEDİK”

Lefkoşa ilçe seçimlerinde yaşanan gerginliklerin bugün başlayan adaylık sürecinin temelini oluşturduğunu belirten Zaroğlu, Genel Başkan Arıklı ile 2016 yılından başlayarak fikir ayrılıkları yaşadıklarını, o dönemlerde bunu kamuoyuna fazla yansıtmamaya çalıştıklarını ifade etti.

YDP’nin Genel Başkanın istemiyle hükümete girmek zorunda kaldığını, bunun da bir fikir ayrılığı oluşturduğunu dile getiren Zaroğlu, “Biz nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan başarısızlığın sorumluluğuna ortak olduysak, yapılan atamalarda da ortak bir anlayışı bekledik” dedi.

“KAZANAMAZSAM İSTİFA EDERİM SÖYLEMLERİ PARTİYE ZARAR VERİYOR”

Zaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarının sırf kendisine destek verdi diye görevden alındığını söyledi.



Genel Başkan Arıklı’nın “Kazanamazsam istifa ederim” söylemlerinin partinin birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğini de kaydeden Zaroğlu, bu söylemlerin sosyal medyada da tartışmaya yol açtığını ifade etti.YDP ile “bölünme” kelimesini yan yana kullananların partinin bölünmesi için temel hazırladığını söyleyen Zaroğlu, Genel Başkanın YDP’nin 90’lı yıllarından örnek vererek kapanmasını gündeme getirmesinin “korku yaratma politikası” olduğunu belirtti.“KURULTAYDA ADAY ÇIKMASI GAYET DOĞAL”Kurultayın yasal olarak yapılmak zorunda olduğunu ifade eden Zaroğlu, kurultayda başka bir adayın çıkmasının gayet doğal olduğunu, 2 kez yapılan seçimlerde Arıklı’nın karşısına aday çıkmadığını ancak Arıklı ile “kurultayda başka aday çıkmayacak” diye bir sözleşme imzalamadıklarını belirtti.YDP’nin birçok partiye mensup kişilerden gelen desteklerle kurulduğunu kaydeden Zaroğlu, partinin temelini oluşturan birçok kişiye bugün “Bu şu partiden geldi, onun ajanıdır” söylemi yapıldığını ve bunun insanların partiyi kurarken verdiği emeğe büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti.Zaroğlu, sosyal medyada oluşan sahte profillerle Genel Başkan ile kendisini kavga ettirmeyi amaçlayan kişiler olduğunu da söyledi.Aday olduğu için suçlandığını, tek amacının partiyi ileriye götürmek olduğunu ifade eden Zaroğlu, “Kıbrıs Türk siyasi tarihinden tek adayla kurultaylarını devam ettiren siyasi partilerin geldiği başarısız duruma” işaret etti.Partinin kuruluşunda adı duyulan ya da duyulmayan birçok kişinin uğraş verdiğini, Genel Başkanın tek başına bu oluşumu gerçekleştirmediğine dikkati çeken Zaroğlu, Arıklı’nın “Şunu ben MYK üyesi yaptım, şunu ben partiye aldım” gibi söylemlerinin büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.Yapılan atamaların Parti Meclisi’nde, MYK ya da bunların oluşturacağı heyette belirlenmesi gerektiğini belirten Zaroğlu, bu isteminin karşılıksız kalmasının demokratik yapıya aykırı olduğunu kaydetti.