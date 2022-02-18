Zarara uğrayan narenciye üreticilerine duyuru

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt merkez ve bağlı köylerde narenciye bahçelerinde meyvelerin altına dökülmesi şeklinde zarar oluştuğunun tespit edildiğini belirtti.
18 Şubat 2022 Cuma 16:45
Son Güncelleme: 18.02.2022 18:29
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, meyvelerin dökülmesi nedeniyle zarara uğrayan narenciye üreticilerinin Güzelyurt Tarım Dairesi’ne başvurmaları gerektiğini duyurdu.
Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt merkez ve bağlı köylerde narenciye bahçelerinde meyvelerin altına dökülmesi şeklinde zarar oluştuğunun tespit edildiğini belirtti.