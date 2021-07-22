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Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği’nden Maraş kararına destek ve çağrı

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, “eski mal sahiplerine mal iadesini de kapsayan Maraş’ın açılmasına ilişkin KKTC hükümetinin aldığı karara” destek belirtti. Dernek, “taşınmaz mal hakkı olan eşdeğer hak sahiplerini Maraş’tan karşılığını alabilmeleri için başvuruda bulunmaya” da çağırdı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 15:30
Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği’nden Maraş kararına destek ve çağrı

Dernek Genel Sekreteri Ahmet Yıldırım, yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kaynaşabileceği ve bir arada “Türk idaresinde barış ve güven içerisinde” yaşayabileceği bu uygulamanın Kıbrıs sorununa çözüm kılavuzu olacağını kaydetti.

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Yıldırım, “bu iyi niyetli girişime destek vermek yerine, Rum statükosu ve işgaline destek veren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan KKTC hükümetinin kararını ve Türkiye’nin desteğini ‘provokatif’ ve ‘kabul edilemez’ bulan açıklamasını da protesto ettiklerini” duyurdu.

74 yılında malını mülkünü terk ederek Kuzey’e göç etmiş binlerce yurttaşın haklarının halen askıda bekletilmekte olduğunu ve yurttaşların eşdeğer malları karşılığında haklarının teslim edilmesinin KKTC Anayasası ve uluslararası hukukun gereği olduğunu öne süren Yıldırım, bu bilgilerin AB Temsilcisi Borell’e aktarılması gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, “Derneğimiz, taşınmaz mal hakları olan eşdeğer hak sahiplerine Maraş’tan karşılığını alabilmeleri için başvurma çağrısı yapmaktadır” dedi.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 16:19
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