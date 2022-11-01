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Zanlının KKTC'ye hangi amaçla geldiği araştırılıyor!

Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından tutuklanan zanlı Mohammed Emad Bayesti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Kasım 2022 Salı 12:10
Zanlının KKTC'ye hangi amaçla geldiği araştırılıyor!

Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından tutuklanan zanlı Mohammed Emad Bayesti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 Polis, huzurda bulunan zanlı Mohammed Emad Bayestı’nin Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 31.10.2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye Lokmacı Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen İran uyruklu Mohammed Emad Bayestı’ni (E-21) tasarrufunda bulundurduğu Jimenez Posada adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünüp sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, konu şahsın makul şüphe üzerine soruşturma maksatlı LPM Adli Şube'ye getirildiği zaman yapılan üst aramasında 1 adet sahte olduğu düşünülen ve üzerinde zanlıya ait fotoğraf yapıştırılmış olan Dimitrov Krum Radoslavov adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportunu bulunduğunu ve konu Bulgaristan pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 02.10.2022 tarihlerinde Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini anlattı. Polis, konu şahsın cep telefonunda bulunan ve esas kimliği olduğunu beyan ettiği Mohammed Emad Bayestı adına isdar olunan N53894192 seri numaralı İran pasaportu ile 23.09.2022 tarihinde Ercan Havaalimanı'ndan 15 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, konu şahsın KKTC'den hiç çıkış yapmadığının muhaceret kayıtlarından tespit edildiğini ve Güney Kıbrıs’ta yasal olmayan yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile zanlının tasarrufunda bulunan sahte İspanyol pasaportunu ve zanlıya ait fotoğraf yapıştırılmış olan sahte Bulgaristan pasaportunun PGM uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini anlattı.

Polis, zanlının KKTC'ye ne amaç ile geldiğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis,  ayrıca zanlının Güney Kıbrıs’ta yasal olmayan yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçmiş olacağı kuvvetle muhtemel olduğundan Güney Kıbrıs’tan nereden geçtiğinin de araştırılması gerektiğini belirterek,  bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

KAMALI HABER

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