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Zanlılar 6 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat, Sahtekârlıkla Kredi Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun ardından Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:36
Zanlılar 6 gün tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat, Sahtekârlıkla Kredi Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun ardından Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlılar 1 Mohamed Ali Ahmed Alhadiri, 2 Iasemin Ozdzhanoğlu, 3 Mohamed Rıza Elmagour, 4 Mustafa Sevimer ve 5 Maryna Vahschenco’nun Sirkat, Sahtekârlıkla Kredi Temini suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.50 raddelerinde Lefkoşa' da, Şht. Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Han Market isimli işletmeye giden zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin kullanımında bulunan cep telefonuna İskele' de sakin Mesut Ayağ’ın adına ıstar olunan numarası meçhul Capital Bankası prime nakit kartını şifre kullanmadan 2 GB internet paketini sahtekârlıkla kredi temin etmek için konu marketin sorumlusu Hasan Han' a vererek karşılığında 55 TL parayı kart içerisinden çekip sirkat ettiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturmada zanlılar 3,4 ve 5’in Mesut Ayağ’a ait Redme Note 8 marka cep telefonunu Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir telefoncuya sattıklarını söyledi. Polis, zanlı 3’ün Fatimah S.J Shakarahı’ye ait I-Phone 11 Pro marka cep telefonunu, borcuna karşılık Ömer Alkaya’ya verdiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı 3 ve 5’İn sözlü beyanları ile zanlı 2’nin sirkat etmiş olduğu markası meçhul bir cep telefonunun daha arandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, aranan iki telefon olduğunu söyleyerek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohamed Ali Ahmed AlhadiriIasemin OzdzhanoğluMohamed Rıza ElmagourMustafa SevimerMaryna Vahschenco
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