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“Zam indirimi” kararları Resmi Gazete’de hala yayınlanmadı

Hükümetin elektrik ve alkole dair aldığı “zam indirimi” kararları Resmi Gazete’de hala yayınlanmadı, yasallaşmadı.

08 Nisan 2022 Cuma 09:45
“Zam indirimi” kararları Resmi Gazete’de hala yayınlanmadı

Hükümetin elektrik ve alkole dair aldığı “zam indirimi” kararları Resmi Gazete’de hala yayınlanmadı, yasallaşmadı.

Bakanlar Kurulu, 5 Nisan Salı günü, halkın tepkisi sonucunda elektrik ve alkolde yapılan zamlarda geri adım atarak zam indirimine gitmişti.

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Alkolde FİF indirilmiş, elektrikte ise zamlar azaltılarak yeni tarife paylaşılmıştı.

Aradan üç gün geçmesine ve 3 farklı Resmi Gazete yayınlanmasına rağmen, alınan bu kararlar henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların yasallaşması için Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

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