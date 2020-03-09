Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “dedikodu Filmin Sonu ” Adlı Oyunu Güzelyurt’ta Sahnelendi

Lefkoşa, 9 Mart 20 : XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Dedikodu Filmin Sonu ” adlı komedi oyunu Cumartesi akşamı Güzelyurt AKM’de sahnelendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazarlığını ve yönetmenliğini Zalihe Susuzlu’nun üstlendiği oyunda, Zalihe Susuzlu, Muhit Bilgehan, Tezer Oğuzkan, Ömer Çoban, Hüseyin Sencar, Ülfet Çoban rol alırken, ışık ve seste Kadir Can Ercan ve Çağın Bayraktar görev yaptı.

Oyunda başkalarının kişisel ve özel konuları hakkında konuşulmaması gerektiği vurgulanırken, güncel konularla ilgili de yorumlar yer alıyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gösterinin ardından oyunun yazarı ve yönetmeni Zalihe Susuzlu’ya katılım ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI