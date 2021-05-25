Zalihe Çavuşoğlu anıldı

Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan anma törenine, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Faiz Sucuoğlu, Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Meclis bürokratları ve Meclis çalışanları katıldı.

Törende konuşan Zalihe Çavuşoğlu’nın çalışma arkadaşı Meclis hukukçularından Nazen Şansal, “O’nun gülen yüzü, sıcak kalbi, kibar davranışları, yardım severliği ve işine olan özverisi ve saygısını her daim hatırladıklarını” belirtti.

Çavuşoğlu’nun 15 yıldan fazla Meclis’e hizmet ettiğini dile getiren Şansal, Çavuşoğlu’nun hayata çok erken veda ettiğini ancak yardımsever kişiliğinin ölümünden sonra vasiyeti üzerine organlarını bağışlayarak da gösterdiğini anımsattı.

O’nun en belirgin özelliklerinden birinin en stresli ortamlarda bile inceliğinden ve nezaketinden ödün vermemesi olduğunu ifade eden Şansal, Çavuşoğlu’nun “çok adaletli birisi olmasına karşın ölümün ona adaletli davranmadığını” belirtti.

CANDAN

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan da konuşmasında, Çavuşoğlu’nun “erken ölümün hiçbir zaman yakışmadığı bir kişi” olduğunu dile getirerek, “Ne mutlu ona ki bu kadar kendisini seven arkadaş biriktirdi” dedi.

Zalihe Çavuşoğlu’nun gerek yaşadığı bölgede gerekse Meclis’te sevgiyle anılan bir isim olduğunu ifade eden Candan, Meclis’te verdiği disiplinli ve uyumlu çalışmalarının asla unutulmayacağını söyledi.

Candan, ailesi başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabırlar dilerken Çavuşoğlu’nu rahmetle andı ve anma törenine katılan herkese teşekkür etti.

1973 doğumlu olan ve 1999’dan itibaren Meclis’te çalışmaya başlayan Zalihe Çavuşoğlu, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği 24 Mart 2016’da I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler memuru olarak görev yapıyordu.

Organları, sözlü vasiyeti üzerine bağışlanan Zalihe Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk annesiydi.