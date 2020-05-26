banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
372.833
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
banner339
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
Girne'de klima hırsızlığı
GİRNE'DE KLİMA HIRSIZLIĞI
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Başbakanlık’ta yangınların sebepleri ele alındı
YANGINLARI KONUŞTULAR
Flaş Haber
Mali protokol imzalanıyor
Kapat

Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Danışma Heyeti, 2020 zahire alımlarını görüşmek üzere yarın toplanıyor. 

26 Mayıs 2020 Salı 14:34
Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
banner337
banner345

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Danışma Heyeti, 2020 zahire alımlarını görüşmek üzere yarın toplanıyor. 
İlgili kesimlerin görüş ve önerilerinin değerlendirileceği toplantı sonrasında TÜK Yönetim Kurulu, 2020 ürünü zahire alımları hususunda karar üretecek.
Toprak Ürünleri Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında oluşturulan danışma heyeti yarın saat 12.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplanacak.

banner341
Görüş ve öneriler TÜK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek, 2020 ürünü zahire alımları hususunda karar üretilecek.
TÜK Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında oluşturulan heyette Kooperatif İşleri Dairesi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Değirmenciler Birliği, Ekmekçiler Birliği ve Tüketiciler Birliği temsilcileri bulunuyor. 
 

Son Güncelleme: 26.05.2020 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 Mayıs 2020 Çarşamba Gündemi
27 Mayıs 2020 Çarşamba Gündemi
LAÜ’den yeni bir başarı
LAÜ’den yeni bir başarı
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
Hayvancılık Dairesi: “kktc Bayrağı Taşımayan Gemilerin Kktc Karsularında Avcılık Faaliyetinde Bulunması Suçtur”
Hayvancılık Dairesi: “kktc Bayrağı Taşımayan Gemilerin Kktc Karsularında Avcılık Faaliyetinde Bulunması Suçtur”
Başbakan Tatar, Anlaşmayla Gelecek Paranın Hangi Alanlarda Kullanılacağını Açıkladı
Başbakan Tatar, Anlaşmayla Gelecek Paranın Hangi Alanlarda Kullanılacağını Açıkladı
ARUCAD vakfa devredildi
ARUCAD vakfa devredildi
“Yanlış karardan dönülmezse her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”
“Yanlış karardan dönülmezse her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”
Anıt zeytinlere giden su kanalları temizledi
Anıt zeytinlere giden su kanalları temizledi
MS Derneği, hastaların ilaç sorunlarının giderilmesini istedi
MS Derneği, hastaların ilaç sorunlarının giderilmesini istedi
Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma kararı
Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma kararı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim