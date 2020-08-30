Zafer Bayramı Mesajları…

YDP GENEL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI SÖZMEN: “GEÇMİŞİ ASLA UNUTMAMALIYIZ”

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Yeniden Doğuş Partisi Genel Gençlik Kolları Başkanı, Kurtuluş Sözmen, “Türk milletinin, en büyük bağımsızlık mücadelesi” olan Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümünü kutlayarak “geçmişi asla unutmamalıyız” dedi.

YDP Gençlik Kolları Başkanı, Kurtuluş Sözmen yayınladığı mesajda, “Özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, gençlere doğru bir örnek, bir toplumun, ana damarı, inancı, özgürlüğü ve bayrağı olduğunu” belirtti.



“Her geçen gün özgürlük haklarımızı korumak adına verilen mücadeleyi görmezden gelemeyiz” diyen Sözmen, bu doğrultuda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden, aziz şehitleri rahmet ve şükranla andı, Türk milletinin Zafer Bayramını kutladı.(AK/HÖ)