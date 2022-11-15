banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Zafer TÜFEKÇİ ile GÜLENAY'IN oldu
Zafer TÜFEKÇİ ile GÜLENAY'IN oldu
Teknecik'te yakıt bitti!
Teknecik'te yakıt bitti!
Döviz Kurları 15 Kasım 2022
Döviz Kurları 15 Kasım 2022
KKTC Gazete Manşetleri 15 Kasım 2022
KKTC Gazete Manşetleri 15 Kasım...
Cumhurbaşkanı Tatar: Anavatan Türkiye’ye daha sıkı sarılalım
Cumhurbaşkanı Tatar: Anavatan Türkiye’ye daha...
banner404

Zafer TÜFEKÇİ ile GÜLENAY'IN oldu

15 Kasım 2022 Salı 09:49
Zafer TÜFEKÇİ ile GÜLENAY'IN oldu

Girne hastanesi TÜFEKÇİ LTD ile GÜLENAY İNŞAAT LTD ortak girişiminin oldu. 
Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun çeşitli tehdit ve engelleme girişimleriyle bugüne kadar oyalanan Girne Hastanesi ihalesinin sözleşmesi dün imzalandı . 
Rekabet Kuruluna yapılan itiraz da sonucu değiştirmediği ve Merkezi İhale Komisyonunun Tüfekçi Ltd ile Gülenay İnşaat Ltd ortak girişimine ihale ettiği Girne Hastanesi'nde mutlu sona doğru giden ihale sürecinde imzalar dün Cumhuriyet Meclisindeki törende atıldı.

Altuğra: “Yıllardır hasreti çekilen Yeni Girne Hastanesi ile Girne halkına tam teşekküllü bir sağlık hizmeti sunulacak”

Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için çıkılan ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşme, bugün Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu'nda imzalandı.

İmza töreni Başbakan Ünal Üstel’in huzurunda, Maliye Bakanı Alişan Şan'ın katılımıyla, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve ihaleyi alan firmaların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Altuğra, yıllardır hasreti çekilen yeni Girne Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını, ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşme imzalanmasının büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Bakan Altuğra, Girne bölgesinde artan nüfus yapısına göre 60 yataklı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin hizmet verme noktasında yetersiz kaldığını, 160 yatak kapasiteli olacak yeni Girne Hastanesi ile takriben 10 aylık bir süre sonunda Girne halkına tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini açıkladı.

Aylardır Sağlık Bakanlığı ekipleriyle verilen emek sonunda alın terinin bugün hastane inşaatının başlamaya hazır hale gelmesiyle taçlandırıldığını belirten Bakan Altuğra, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Altuğra, halkın kaliteli sağlık hizmeti almasının öncelikleri olduğunu, bu sorumluluk duygusu ile hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknecik'te yakıt bitti!
Teknecik'te yakıt bitti!
KKTC Gazete Manşetleri 15 Kasım 2022
KKTC Gazete Manşetleri 15 Kasım 2022
Hüseyin Türkmen hayatını kaybetti
Hüseyin Türkmen hayatını kaybetti
Ertuğruloğlu Ahıska Türklerinin Sürgüne Gönderilmelerinin 78. Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı
Ertuğruloğlu Ahıska Türklerinin Sürgüne Gönderilmelerinin 78. Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı
Din Görevlileri Sendikası İstiklal Caddesi'nde Yaşanan Terör Saldırısını Lanetledi
Din Görevlileri Sendikası İstiklal Caddesi'nde Yaşanan Terör Saldırısını Lanetledi
İki İlkokulda 400 Öğrenciye Ayakkabı Bağışı
İki İlkokulda 400 Öğrenciye Ayakkabı Bağışı
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Beyköy Atış Ve Atışklı Tatbikat Alanı'nda Topçu Atışları Yapılacak
Beyköy Atış Ve Atışklı Tatbikat Alanı'nda Topçu Atışları Yapılacak
Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Proje Ve Parkur Tanıtımı Dün Yapıldı
Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Proje Ve Parkur Tanıtımı Dün Yapıldı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolaysıyla Mesaj Yayımladı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolaysıyla Mesaj Yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim