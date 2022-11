Zafer TÜFEKÇİ ile GÜLENAY'IN oldu

Girne hastanesi TÜFEKÇİ LTD ile GÜLENAY İNŞAAT LTD ortak girişiminin oldu.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun çeşitli tehdit ve engelleme girişimleriyle bugüne kadar oyalanan Girne Hastanesi ihalesinin sözleşmesi dün imzalandı .

Rekabet Kuruluna yapılan itiraz da sonucu değiştirmediği ve Merkezi İhale Komisyonunun Tüfekçi Ltd ile Gülenay İnşaat Ltd ortak girişimine ihale ettiği Girne Hastanesi'nde mutlu sona doğru giden ihale sürecinde imzalar dün Cumhuriyet Meclisindeki törende atıldı.

Altuğra: “Yıllardır hasreti çekilen Yeni Girne Hastanesi ile Girne halkına tam teşekküllü bir sağlık hizmeti sunulacak”

Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için çıkılan ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşme, bugün Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu'nda imzalandı.

İmza töreni Başbakan Ünal Üstel’in huzurunda, Maliye Bakanı Alişan Şan'ın katılımıyla, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve ihaleyi alan firmaların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Altuğra, yıllardır hasreti çekilen yeni Girne Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını, ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşme imzalanmasının büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Bakan Altuğra, Girne bölgesinde artan nüfus yapısına göre 60 yataklı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin hizmet verme noktasında yetersiz kaldığını, 160 yatak kapasiteli olacak yeni Girne Hastanesi ile takriben 10 aylık bir süre sonunda Girne halkına tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini açıkladı.

Aylardır Sağlık Bakanlığı ekipleriyle verilen emek sonunda alın terinin bugün hastane inşaatının başlamaya hazır hale gelmesiyle taçlandırıldığını belirten Bakan Altuğra, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Altuğra, halkın kaliteli sağlık hizmeti almasının öncelikleri olduğunu, bu sorumluluk duygusu ile hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.