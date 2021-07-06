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Zabıta’nın ‘plaj’ mesaisi başladı

Dört mevsim, 7 gün 24 saat boyunca, yerli ve yabacı çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen, mavinin ve yeşilin eşsiz buluşma noktası İskele Belediyesi Halk Plajı, emin ellerde. İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polislerin de ara ara devriye gezdiği Plaj’da, İskele Belediyesi Zabıta Birimi de mesaisine başladı.

06 Temmuz 2021 Salı 12:20
Zabıta’nın ‘plaj’ mesaisi başladı

Haftanın her günü 18-24 saatleri arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denetimler gerçekleştirecek olan birim, yürüyüş yolu boyunca alanda bulunan vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmeleri için mesai yapacak.

HERGÜN 18-24 SAATLERİ ARASINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Mart 2020’den bu yana ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, denetimlerini, İskele Belediyesi Halk Plajı’na da taşıdı. Zabıta Birimi; özellikle yasakların yavaş yavaş kalkmaya başladığı şu günlerde, deniz havası almak ve normalleşmek için, farklı alternatifler arayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra çocuk oyun alanlarının bulunduğu İskele Belediyesi Halk Plajı’nın asayişini sağlamak için dün itibari ile denetimlerine başladı. Haftanın her günü akşam 18.00-24.00 saatleri arasında söz konusu bölgede denetimler gerçekleştirecek olan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, hem alanda asayişi sağlayacak hem de vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerine olanak tanıyacak.

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0548 810 11 16 NUMARALI ALO ZABITA HATTI 7/24 DEVREDE OLACAK

İskele Belediyesi Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu da dün (5 Temmuz) İskele Belediyesi Halk Plajı’nda başlayan denetimlere katılarak söz konusu alanda incelemelerde bulundu. Haftanın her günü büyük bir ilgi gören İskele Belediyesi Halk Plajı’nda her yıl özellikle yaz mevsiminde asayişi sağlamak için denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dericioğlu, amaçlarının, plaj, yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu kullanan vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ortam yaratmak olduğunu söyledi. Mart 2020’den bu yana Pandemi ile verilen mücadeleyi de hatırlayan Bilal Dericioğlu, normalleşmeye başlanması ile birlikte yeniden artan vakaları hatırlattı. Vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Zabıta Amiri, virüsün, tamamen yok oluncaya kadar, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 7 gün boyunca 18.00-24.00 saatleri arasında denetimde olacaklarını belirten Dericioğlu, bu denetimler çerçevesinde, hem plajda bulunan İskele Belediyesi’ne ait büfelerde, hem de vatandaşlar arasında maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat edilip edilmediğinin denetleneceğini sözlerine ekledi.

Dericioğlu ayrıca, 0548 810 11 16 numaralı Alo Zabıta Hattının 7/24 devrede olduğunu da hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Iskele Belediyesi Plaj Denetim
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