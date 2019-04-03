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Yyk Ve Bthk’dan Radyolarla İlgili Toplantı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), ülkede yayın yapan kamu ve özel radyolara yönelik toplantı gerçekleştirdi. 

Yyk Ve Bthk’dan Radyolarla İlgili Toplantı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), ülkede yayın yapan kamu ve özel radyolara yönelik toplantı gerçekleştirdi. 

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:02
Yyk Ve Bthk’dan Radyolarla İlgili Toplantı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), ülkede yayın yapan kamu ve özel radyolara yönelik toplantı gerçekleştirdi. 

YYK'dan yapılan açıklamaya göre, YYK binasında yapılan toplantıya, YYK ve BTHK yetkilileri ile kamu ve özel radyo kuruluşlarının üst düzey yetkilileri katıldı. 

YYK Başkanı Olgun Üstün ve BTHK Başkanı Kadri Bürüncük’ün konuşmaları ile başlayan toplantıda, teknik konular görüşülürken, özellikle radyo frekansları ile ilgili yaşanan sıkıntılar ele alındı. 

Toplantıda ayrıca, BTHK tarafından gerçekleştirilen frekans ölçümleri üzerinden detaylı bilgiler aktarıldı ve kuruluşların bu anlamdaki sıkıntılar dinlendi.  

(ÖZ/HA)   FOTOĞRAFLI

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