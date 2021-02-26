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YYK, TV kanallarını ve radyoları yayın ilkelerine uymaya davet etti

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), son günlerde bazı yayın organlarında YYK’nın toplumsal barış temelindeki uygulamalarına tezat teşkil edecek programlar yaptıklarını gözlemlediklerini ifade ederek, YKK yasa ve tüzüklerine uyulmasının yasal gereklilik olduğunu hatırlattı, TV kanallarını ve radyoları yayın ilkelerine uymaya davet etti.

26 Şubat 2021 Cuma 14:33
YYK, TV kanallarını ve radyoları yayın ilkelerine uymaya davet etti
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YKK 25 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantı ardından yaptığı açıklamada, pandemi süreci nedeniyle sosyal-kültürel yapıda değişiklikler bağlamında toplumsal barışın ve demokrasinin zarar görmemesi amacıyla tüm siyasi, ekonomik ve kültürel olgulardaki düzenlemelere paralel hareket etmenin doğruluğuna inandıklarını ve aynı hassasiyeti de tüm televizyon kanallarından ve radyolardan beklediklerini kaydetti. 
Geçilen bu olağanüstü dönemde her kurum, kuruluş ve şahsın daha optimist ve insancıl davranışlarla eylemde bulunmalarının, toplumun sosyo-psikolojik yapısına artı değer katacağını ifade eden Kurul, bu süreçte de rehberlik rolünü yerine getireceğini ve tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde toplumsal barış ve nezaket kriterleri temelinde uygulamalara imza atacağını belirtti. 

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Son Güncelleme: 26.02.2021 15:52
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