YYK: "Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinin dünyaya duyurulmasında, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonları çok önemli"

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), 21-25 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, şehitlerin, gazilerin ve halkın fedakarlıklarıyla gelinen bugünlerde, Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinin dünyaya duyurulmasında, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonlarının paha biçilmez önem arz ettiğini kaydetti.

Mesajda, uydu yayıncılığı için harcanan kaynağa işaret edilerek, televizyonların “uydu bağımlılığından” kurulması gerektiği belirtildi.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs adasının her bakımdan eşit hak sahibi olan iki halkından bir olduğu belirtilen mesajda, “Halkımız, yüz yıllar boyunca bu adaya tırnaklarıyla tutunmuş ve hakkını savunmuştur. Türk Milletinin vazgeçilmez serhat bekçiliği ve devlete sahip olmak halkımızın şeref nişanelerindendir” ifadeleri kullanıldı.

Mesaj şöyle sürdü:

“Şehitlerimizin, gazilerimizin ve halkımızın fedakarlıklarıyla geldiğimiz bugünlerde, haklı mücadelemizin dünyaya duyurulmasında Kıbrıs Türk radyo ve televizyonları paha biçilmez bir önem arz etmektedir. Maalesef ülkemizdeki krizler, demokrasinin ve egemenliğin görünmez bacaklarından birisini teşkil eden radyo ve televizyonculuk ve genelde ise basın faaliyetlerinin çağa ayak uydurması için yapılacak çalışmaları yıllardır gölgelemektedir. Tarihimizin ve milli mücadelemizin kıymeti ve gerçekleri ancak basın aracılığı ile dünyaya anlatılabilirken, ülkedeki en az kazanan emekçilerin bir kısmının da basın sektöründe yer alması ve basın sektörünün ekonomik zorluklar ve haksız rekabet ile ezilmekte olması, milli mücadelemizin maneviyatına zarar vermektedir”





“TELEVİZYONLARIMIZ UYDU BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMALIDIR!”“Uzun yıllardır, televizyon ve radyo yayınlarının iletilmesi konusunda yerel altyapıdaki yetersizlik, televizyonların uydu yayını aracılığıyla yayınlarını havaya çıkarma mecburiyeti, milli servetimizin kör çar olup gitmesine sebebiyet vermektedir” denilen mesajda, uydu yayıncılığı için harcanan kaynak, yerel altyapıya ve basın sektörüne harcanabilseydi bugün sektördeki rekabet ortamı, sektör emekçilerinin hakları, yatırımcı kaynakları, yayın ve içerik kalitesi bakımından daha iyi bir noktada olunacağı belirtildi.Medya için yeni bir eylem planı hazırlanması gerektiği dile getirilen mesaj şöyle sürdü:“Kurulumuz, 2022 yılının televizyon sektörünün uydu bağımlılığından kurtulma mücadelesini taçlandırmasını ve bu bağımlılığa son verilmesini hedeflemektedir. Millî mücadelemiz kapsamında radyo ve televizyon yayıncılığının üstlendiği hassas görev de bunu gerektirmektedir. Yayın Yüksek Kurulu, yıllardır mevzuatının çağdaş hale getirilmesi için siyasi krizlerden fırsat kalmasını beklemektedir. Kurulumuz 2022 yılında oluşacak yeni parlamentonun, bugüne değin ihmal edilen medya mevzuatı çalışmalarını süratle ele alıp tamamlamasını beklemektedir. Kurulumuz, günümüz teknolojisinde medya sektörüne etkin ve alternatif mecra teşkil eden internet televizyonculuğunu da mevzuatı içerisine dahil edip, sektördeki haksız rekabeti önleyici ve görsel yayınların tümünün aynı etik kural ve ilkelere tabi olmasını hedeflemektedir. Devletimiz ve mücadelemiz, emeğinin karşılığını alan, altyapı sorunu bulunmayan ve güney medyasıyla rekabet edebilecek durumda bir medya gücü ile daha etkin biçimde duyurulabilir. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz”