YYK Başkanı Olgun Üstün Hüseyin Kanatlı’nın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, yayınladığı mesajda, “1963-74 yılları arası toplumun kapalı döneminde halkımızın tek eğlencesi olan radyoyu bizlere sevdiren, dinleme zevki yaşatan, tok sesli usta isme, ne kadar övücü cümle kurarsak yetmez.” ifadelerini kullandı.

Üstün, BRTK’de çok değerli programlara imza atan Kanatlı’nın, 89 yaşına kadar program yapan/sunan kişi olma özelliği ile de nadir görülen bir özelliğe imza attığına dikkat çekerek, Lefke Sancak Radyosu’nun kuruluş aşamasında da bulunan Kanatlı’nın, bölge halkına haber ve eğlence programları sunarak, yayıncılık alanındaki kariyerinde iz bıraktığını belirtti.



Üstün, mesajında, “89 yıllık yaşamının her evresinde onun için yayıncılık hep öndeydi. Bu alanda birçok kişiye örnek oldu. Birçoğumuzun yayıncılık alanında, usta-çırak günleri yaşadığı Hüseyin ağabeyimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.